पीलीभीत में 11 घंटे जमीन पर पड़ी दर्द से कराहती रही प्रसूता, दूसरे दिन मिला बेड तो हुआ इलाज

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है. यहां के बरखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के पहुंची गर्भवती महिला 11 घंटे तक ज़मीन पर पड़ी कराहती रही लेकिन, उसे भर्ती नहीं किया गया. दूसरे दिन सुबह जाकर उसे बेड मिला. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ख़बर के मुताबिक ये घटना बुधवार देर रात की है. बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज अखाड़िया निवासी सोनू अपनी गर्भवती पत्नी पूनम को पीलीभीत के बरखेड़ा सीएचसी में प्रसव के लिए लाए थे. लेकिन, कई घंटे तक उसे बेड ना मिलने की वजह से जमीन पर ही दर्द से कराहती रही. महिला के साथ आए परिजन उसे ज़मीन पर लेकर बैठे रहे लेकिन अस्पताल ने उसे भर्ती तक नहीं किया.

कड़ाके की सर्दी में जमीन पर कराहती रही गर्भवती

इस दौरान अस्पताल में आए कई लोगों ने महिला की बेबसी और दर्द को देखकर जिम्मेदारों से उसकी मदद की अपील की लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. कड़ाके की सर्दी में महिला ज़मीन पर ही पड़ी रही. जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

परिजनों का आरोप हैं कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ़ ने अस्पताल के रजिस्टर में सिर्फ महिला का नाम दर्ज कर लिया लेकिन कोई इलाज नहीं किया, जिसके बाद मजबूरी में परिजनों को महिला को ज़मीन पर ही लिटाना पड़ा. उन्होंने जैसे-तैसे रात गुजारी, सुबह होने पर महिला को बेड मिला तब कहीं जाकर उसका उपचार शुरू हो पाया.

अस्पताल प्रशासन ने कही कार्रवाई की बात

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई तरह के क़यास लगाने शुरू कर दिए हैं. इस मामले पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ लोकेश गंगवार ने स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

UP Weather: यूपी में ठंड का तांडव! नोएडा से लखनऊ तक छाई घने कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर से कांपे लोग



