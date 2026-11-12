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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी राजकिशोर सिंह से पूछताछ

सपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी राजकिशोर सिंह से पूछताछ

सपा सरकार में हुए घोटाले की जांच ईडी ने तेज कर दी है. अब इसकी आंच, भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच सकती है.बीजेपी नेता राजकिशोर सिंह से जल्द ही पूछताछ हो सकती है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 08:54 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी की सरकार में पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती के मामले में घोटाले का की जांच की आंच अब भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच गई है.  प्रवर्तन निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती निवासी राजकिशोर सिंह से पूछताछ कर सकती है. साल 2013-14 में हुए इस कथित घोटाले के वक्त राजकिशोर सिंह ही तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में पशुधन विभाग के मंत्री थे. 2013-14 में इस विभाग के मुख्य सचिव रहे योगेश कुमार को आर्थिक अपराध शाखा ने बीते अक्टूबर में गिरफ्तार किया था 

पूर्व पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह समेत अन्य आरोपितों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी है. राजकिशोर सिंह, भारतीय जनता पार्टी में हैं. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. ऐसे में सपा सरकार में हुए कथित घोटाले की जांच की आंच अब बीजेपी तक पहुंचती दिख रही है.

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हर्रैया से तीन बार के विधायक और बहुजन समाज पार्टी, सपा की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजकिशोर के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह इसी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं.

क्या है पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती में घोटाले का मामला?

समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013-14 में 1,198 पदों पर भर्ती हुई थी. इस भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे थे. मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) पहले ही गिरफ्तार कर चुका है.

अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस घोटाले में आर्थिक अनियमितताओं और अभ्यर्थियों से कथित तौर पर की गई वसूली की जांच करेगा. भर्ती प्रक्रिया में शामिल 28 आरोपितों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. ईडी जल्द ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर सकती है, जिसके बाद पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपितों से पूछताछ की जाएगी.

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 12 Nov 2026 08:33 AM (IST)
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