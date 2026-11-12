UP चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर मिलाएंगे हाथ! मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा को मिलेगी चुनौती?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है. चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसी बीच प्रदेश की राजनीति में एक नए गठबंधन की चर्चा ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एक साथ चुनाव मैदान में उतर सकती हैं. दोनों दलों ने 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे.

माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं. साथ ही चुनाव में सीटों के बंटवारे, राजनीतिक मुद्दों और आगे की रणनीति को लेकर भी कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं.

अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो इसका असर खासतौर पर उन सीटों पर देखने को मिल सकता है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी 2027 में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी?

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सपा और कांग्रेस से दूरी, चंद्रशेखर के साथ ओवैसी की नई रणनीति

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों से समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी रही है. वहीं दलित मतदाताओं के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है.

हालांकि पिछले कुछ चुनावों में दलित वोटों का एक हिस्सा दूसरी पार्टियों की तरफ भी गया है. ऐसे में ओवैसी ने कांग्रेस और सपा से दूरी बना ली. जिससे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संभावित दोस्ती को इसी राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.

असदुद्दीन ओवैसी पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि उन्हें यहां बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली. दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक पहचान है.

अगर दोनों दल मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहते हैं तो यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है. खासकर उन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, जहां मुस्लिम मतदाता चुनाव के नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में हैं.

यूपी में करीब 20 फीसदी मुस्लिम आबादी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है. राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 20 फीसदी बताई जाती है. प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है. इन जिलों में कुल 75 विधानसभा सीटें आती हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इन 75 सीटों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी. समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिली थीं. राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अपना दल (सोनेलाल) के खाते में एक सीट गई थी.

इन आंकड़ों से साफ है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया था. वहीं समाजवादी पार्टी भी बड़ी संख्या में सीटें जीतने में सफल रही थी. ऐसे में 2027 में इन 75 सीटों पर होने वाला मुकाबला काफी अहम हो सकता है.

अगर AIMIM और आजाद समाज पार्टी गठबंधन बनाकर इन इलाकों में चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहेगा. चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी के कारण दलित मतदाताओं के बीच भी गठबंधन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है.

2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर लड़ा चुनाव, नहीं जीत पाई एक भी सीट

AIMIM के पिछले चुनावी प्रदर्शन को देखें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं रहा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने करीब 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई.

चुनाव में AIMIM को कुल 4,50,929 वोट मिले थे. यानी पार्टी का कुल वोट शेयर करीब 0.49 फीसदी रहा. पार्टी के सभी 95 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे.

हालांकि कुल वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद कुछ विधानसभा सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों को मिले वोटों ने राजनीतिक चर्चा जरूर पैदा की थी. कई सीटों पर AIMIM को मिले वोट समाजवादी पार्टी की हार के अंतर से ज्यादा थे. यही वजह है कि 2027 में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें थीं, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. इन सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या हार-जीत के अंतर से ज्यादा थी.

सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी के हाथों महज 1,009 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. यहां AIMIM उम्मीदवार को 5,251 वोट मिले थे. इसी तरह कन्नौज में सपा की हार का अंतर 6,090 वोट था, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 4,482 वोट मिले थे.

कुर्सी विधानसभा सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प रहा. यहां समाजवादी पार्टी को बीजेपी से सिर्फ 217 वोटों से हार मिली थी, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 8,541 वोट मिले थे.

बाराबंकी की रामनगर सीट पर भी सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. यहां सपा 261 वोटों से चुनाव हार गई थी. AIMIM उम्मीदवार को 4,940 वोट मिले थे.

औराई विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की हार का अंतर 1,647 वोट था, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 2,190 वोट मिले थे. इसी तरह शाहगंज सीट पर सपा को निषाद पार्टी के उम्मीदवार से 719 वोटों से हार मिली थी. यहां AIMIM को 8,128 वोट मिले थे.

इन आंकड़ों को देखें तो कई सीटों पर AIMIM को मिले वोटों की संख्या समाजवादी पार्टी की हार के अंतर से ज्यादा थी. हालांकि इससे यह सीधे साबित नहीं होता कि AIMIM के उम्मीदवार नहीं होते तो ये सभी वोट सपा को ही मिलते. मतदाताओं की पसंद अलग-अलग हो सकती है. फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि कुछ सीटों पर AIMIM की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की संभावना जरूर पैदा की थी.

मुस्लिम बहुल सीटों पर भी AIMIM की मौजूदगी से बढ़ी थी चुनौती

2022 के चुनाव में मुस्लिम आबादी वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. इनमें नकुड़, बरहापुर, मुरादाबाद नगर, धनोरा, हसनपुर, हस्तिनापुर, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर, बरेली, नानपारा, बहराइच, प्रयागपुर और उतरौला जैसी सीटें शामिल थीं. इन सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी. वहीं AIMIM के उम्मीदवारों को भी अलग-अलग सीटों पर वोट मिले थे.

मसलन, मुरादाबाद नगर सीट पर सपा की हार का अंतर 782 वोट था, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 2,661 वोट मिले थे. नकुड़ में सपा 315 वोटों से चुनाव हार गई थी और AIMIM को 3,593 वोट मिले थे.

बहराइच में सपा की हार का अंतर 4,078 वोट था, जबकि AIMIM उम्मीदवार को 2,240 वोट मिले थे. प्रयागपुर में सपा 12,056 वोटों से चुनाव हार गई थी और AIMIM को 3,586 वोट मिले थे. उतरौला में भी AIMIM उम्मीदवार को 12,303 वोट मिले थे, जबकि सपा की हार का अंतर 21,796 वोट था.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि AIMIM ने कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. हालांकि हर सीट पर उसका प्रभाव एक जैसा नहीं था. कहीं उसके उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले तो कहीं पार्टी का प्रदर्शन सीमित रहा.

क्या 2027 में सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर पाएंगे ओवैसी और चंद्रशेखर?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? इसका जवाब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं और उनका गठबंधन जमीन पर कितना मजबूत होता है.

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ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं चंद्रशेखर आजाद का लक्ष्य दलित मतदाताओं के बीच अपने जनाधार को मजबूत करना है. अगर दोनों नेता अपने-अपने वोट बैंक को एक साथ लाने में सफल रहते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का समीकरण बदल सकता है.

फिलहाल 12 नवंबर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हैं. अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आने का ऐलान करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है. समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती केवल बीजेपी से नहीं होगी, बल्कि उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी एकजुट रखने की कोशिश करनी होगी.