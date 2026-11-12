UP में AIMIM और चंद्रशेखर कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आज ऐलान के आसार, 12 बजे प्रेसवार्ता

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच नए गठबंधन का ऐलान होगा. दोनों दलों की ओर से आज संयुक्त प्रेसवार्ता की जाएगी, जिसे चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करेंगे. लखनऊ के होटल दयाल पैराडाइज में दोपहर 12 बजे होने वाली इस प्रेसवार्ता में गठबंधन के प्रारूप और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी. गठबंधन के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी सड़क मार्ग से मुरादाबाद रवाना होंगे, जहां वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं हैं. अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ सकती है.

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दोनों नेताओं की अपनी-अपनी राजनीति और अलग-अलग मतदाता आधार है. चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव रखते हैं. ऐसे में दोनों का साथ आना यूपी की चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकता है.

इस गठबंधन की सबसे बड़ी रणनीति दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की होगी. उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19-20 प्रतिशत मानी जाती है. यानी दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 प्रतिशत बैठती है. ओवैसी और चंद्रशेखर इसी सामाजिक समीकरण को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश करेंगे.

पूर्वांचल में भी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश

पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल में भी गठबंधन की रणनीति महत्वपूर्ण होगी. आजमगढ़, मऊ, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकती है. बरेली और मेरठ जैसे जिलों में भी दोनों समुदायों का संयुक्त वोट कई विधानसभा क्षेत्रों में अहम है.

अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को चुनौती?

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. इस रणनीति के जरिए सपा बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है. लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से पर उनकी दावेदारी बढ़ सकती है.

2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस जीत में PDA के सामाजिक समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. अब ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी इसी सामाजिक आधार में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तलाश रही है.

इसका असर समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है. खासकर उन सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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इस गठबंधन का असर सिर्फ सपा तक सीमित नहीं रह सकता. उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार दलित मतदाता रहे हैं. चंद्रशेखर आजाद की राजनीति इस वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में नए गठबंधन से बसपा के सामने भी चुनौती खड़ी हो सकती है.