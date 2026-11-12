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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज

पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज

मुलायम सिंह सरकार में पूर्व मंत्री रहे डीपी यादव यूपी की सौ सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हम पूरे यूपी में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और योग्य नौजवानों को उम्मीदवार बनाएंगे.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 12 Nov 2026 08:38 AM (IST)
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मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री, पूर्व सांसद और परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. 

दरअसल डीपी यादव गाजीपुर के रघुनाथपुर गांव में आयोजित मानवता अभ्युदय सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने धर्म के नाम पर भगवान राम और कृष्ण को बांटने वाले धीरेंद्र शास्त्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत सारे धर्म आचार्य अनपढ़ और अशिक्षित है उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है. धर्म कितना गंभीर विषय है, ऐसे में उन लोगों को धर्म के मंच को छोड़कर कोई और रोजगार करना चाहिए क्योंकि आजकल धर्म का कथा व्यापार बन चुका है. बहुत सारे धर्म आचार्य ऐसे हैं जो कथाओं में आने के लिए लाखों रुपए की फीस लेते हैं.

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अखिलेश यादव के पीडीए पर दी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव के पीडीए का नया अर्थ 'पहले दर्शन और फिर आशीर्वाद' के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पीडीए की परिभाषा को नहीं जानता इसके बारे में अखिलेश यादव बेहतर जानते होंगे. हम लोग गरीबों के दुख दर्द में काम आने वाले लोग हैं इसलिए हमारी पार्टी का नाम परिवर्तन दल है और हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं.

यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा

डीपी यादव की 2027 के चुनाव से पहले बढ़ी सक्रियता पर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने के लिए गाजीपुर नहीं आया हूं मैं लोगों का दर्द समझने आया हूं ताकि, कुछ सुधार कर सकूं हालांकि राजनीतिक व्यक्ति हूं लेकिन, राजनीति से इनकार नहीं कर सकता. हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे. वही गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यूपी में चुनाव लड़ना पड़े तो कम से कम 100 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार को उतरेंगे जिसमें योग्य नौजवान होंगे.

अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने पर भाजपा का तंज की 6 दिसंबर को क्यों नहीं जा रहे हैं जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी इस पर डीपी यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव तय करें. अच्छाई और शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती और यह शुभ कार्य कभी भी किया जा सकता है ऐसे में अखिलेश यादव जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए. अखिलेश वहां जाए ना जाए या भाजपा जाने ना दे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है.

Published at : 12 Nov 2026 08:38 AM (IST)
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