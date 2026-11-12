ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को मिलेगा सपा नेता का साथ या नहीं? आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चौथा मोर्चा बनाए जाने की तैयारी है. एनडीए-पीडीए और मायावती की बीएसपी के बीच होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में अब फायर ब्रांड नेता असदउद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो रही है. ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर आज लखनऊ में औपचारिक तौर पर चौथे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं.

वहीं असदउद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के इस चौथे मोर्चे में अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल शामिल नहीं हो रही है. पल्लवी पटेल ने ABP News से फोन पर बातचीत में पुष्टि की है. पल्लवी ने ये भी कहा कि वो फिलहाल यूपी से बाहर हैं और आज ओवैसी और चंद्रशेखर की लखनऊ में होने वाली प्रेस कांफ्रेंस में भी शामिल नहीं होंगी.

इससे पहले पल्लवी पटेल को लेकर भी कई तरह के क़यास लग रहे थे कि वो भी इस मोर्चे का हिस्सा बन सकती है. पल्लवी पटेल ने 2024 का लोकसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ा था. हालांकि उनके गठबंधन को किसी भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी.

पल्लवी पटेल की क्या होगी रणनीति?

पल्लवी पटेल ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी पार्टी ने अभी अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, और खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. इसके अलावा उनकी मां कृष्णा पटेल वह पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोग भी अखिलेश यादव के साइकिल सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं.

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पल्लवी पटेल के संकेत को इस बात से भी बल मिलता है कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने पिछले लंबे अरसे से कोई नकारात्मक बयानबाजी नहीं की है. माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है. हालांकि पल्लवी ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस बारे में औपचारिक तौर पर फैसला लिया जाएगा.

प्रयागराज-प्रतापगढ़ पर नजर

पल्लवी पटेल ने 2022 का विधानसभा चुनाव कौशांबी जिले की सिराथू सीट से लड़ा था. उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब सात हज़ार वोटो से हराकर जीत दर्ज की थी. हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव वह कहां से लड़ेंगी, यह अभी तय नहीं है. सिराथू में वह लगातार सक्रिय है, लेकिन साथ ही प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले की कुछ सीटों पर भी उनकी नजर है.

हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ने के बावजूद विधानसभा चुनाव में वह ओवैसी के चौथे मोर्चे से दूर क्यों हैं, इसका खुलासा नहीं किया है. उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के चौथे मोर्चे के बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं है.