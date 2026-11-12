ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को मिलेगा सपा नेता का साथ या नहीं? आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को मिलेगा सपा नेता का साथ या नहीं? आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें

यूपी चुनाव को लेकर आज लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे. इस गठबंधन में पल्लवी पटेल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो भी इसका हिस्सा होंगी या नहीं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 12 Nov 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चौथा मोर्चा बनाए जाने की तैयारी है. एनडीए-पीडीए और मायावती की बीएसपी के बीच होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में अब फायर ब्रांड नेता असदउद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो रही है. ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर आज लखनऊ में औपचारिक तौर पर चौथे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं. 

वहीं असदउद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के इस चौथे मोर्चे में अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल शामिल नहीं हो रही है. पल्लवी पटेल ने ABP News से फोन पर बातचीत में पुष्टि की है. पल्लवी ने ये भी कहा कि वो फिलहाल यूपी से बाहर हैं और आज ओवैसी और चंद्रशेखर की लखनऊ में होने वाली प्रेस कांफ्रेंस में भी शामिल नहीं होंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में AIMIM और चंद्रशेखर कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आज ऐलान के आसार, 12 बजे प्रेसवार्ता
UP में AIMIM और चंद्रशेखर कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आज ऐलान के आसार, 12 बजे प्रेसवार्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी जांच
सपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज
पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर मिलाएंगे हाथ! मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा को मिलेगी चुनौती?
UP चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर मिलाएंगे हाथ! मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा को मिलेगी चुनौती?

इससे पहले पल्लवी पटेल को लेकर भी कई तरह के क़यास लग रहे थे कि वो भी इस मोर्चे का हिस्सा बन सकती है. पल्लवी पटेल ने 2024 का लोकसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ा था. हालांकि उनके गठबंधन को किसी भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी.

पल्लवी पटेल की क्या होगी रणनीति?

पल्लवी पटेल ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी पार्टी ने अभी अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि वह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, और खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. इसके अलावा उनकी मां कृष्णा पटेल वह पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोग भी अखिलेश यादव के साइकिल सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. 

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल

पल्लवी पटेल के संकेत को इस बात से भी बल मिलता है कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने पिछले लंबे अरसे से कोई नकारात्मक बयानबाजी नहीं की है. माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है. हालांकि पल्लवी ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस बारे में औपचारिक तौर पर फैसला लिया जाएगा.

प्रयागराज-प्रतापगढ़ पर नजर

पल्लवी पटेल ने 2022 का विधानसभा चुनाव कौशांबी जिले की सिराथू सीट से लड़ा था. उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीब सात हज़ार वोटो से हराकर जीत दर्ज की थी. हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव वह कहां से लड़ेंगी, यह अभी तय नहीं है. सिराथू में वह लगातार सक्रिय है, लेकिन साथ ही प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले की कुछ सीटों पर भी उनकी नजर है. 

हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ने के बावजूद विधानसभा चुनाव में वह ओवैसी के चौथे मोर्चे से दूर क्यों हैं, इसका खुलासा नहीं किया है. उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के चौथे मोर्चे के बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 12 Nov 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में AIMIM और चंद्रशेखर कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आज ऐलान के आसार, 12 बजे प्रेसवार्ता
UP में AIMIM और चंद्रशेखर कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? आज ऐलान के आसार, 12 बजे प्रेसवार्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी जांच
सपा सरकार में कथित घोटाले की आंच BJP तक पहुंची! ED करेगी जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज
पूर्व मंत्री डीपी यादव ने किया100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, यूपी में हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर मिलाएंगे हाथ! मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा को मिलेगी चुनौती?
UP चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर मिलाएंगे हाथ! मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा को मिलेगी चुनौती?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
मध्य प्रदेश
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बॉलीवुड
'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे रवि चोपड़ा, अमिताभ संग थी पहली और आखिरी मूवी
'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे डायरेक्टर रवि चोपड़ा
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे चौथा NZ वनडे? बदल गई टीम इंडिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे चौथा NZ वनडे? बदल गई टीम इंडिया
विश्व
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
ट्रेंडिंग
Viral Video: पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget