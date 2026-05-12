'पाकिस्तान के एबटाबाट का मौलाना भी...', सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर बोले ओम प्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा सांसद अजेंद्र सिंह की पीएम मोदी के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राजभर ने इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अजेंद्र ने जिन शब्दों को इस्तेमाल किया वो असर में अखिलेश यादव के शब्द हैं.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि अखिलेश यादव लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश करते है कि वो उन्हीं की भाषा बोलने लगाता है. राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सपा पर हमला किया. उन्होंने लिखा- 'दरअसल अखिलेश यादव 'ब्रेन वाश' करने में इतने माहिर हैं कि पाकिस्तान के 'एबटाबाट' का मौलाना भी उनके सामने फेल है.

मैं उनके साथ गठबंधन में रहा हूं इसलिए ठीक से जानता हूं. उनसे मिलने के बाद कोई आम इंसान भी किसी को गाली दे दे, पीट दे या गोली मार दे तो ये बहुत सामान्य बात है. ऐसा अक्सर होता है, जो उनके कार्यकर्ता करते रहते हैं, उनका रूटीन वर्क है.

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माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो जेल भी जाते हैं, जिसे पूरा प्रदेश आए दिन देखता है. लेकिन, एक बात और है अखिलेश यादव अगर ढंग से किसी को समझा दें तो वो 'ह्यूमन बम' बनकर भी फट सकता है. सपा के हमीरपुर सांसद ने कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो अखिलेश यादव के ही शब्द हैं.

दरअसल @yadavakhilesh "ब्रेन वाश" करने में इतने माहिर हैं कि पाकिस्तान के "एबटाबाट" का मौलाना भी उनके सामने फेल है। मैं उनके साथ गठबंधन में रहा हूं इसलिए ठीक से जानता हूं। उनसे मिलने के बाद कोई आम इंसान भी किसी को गाली दे दे, पीट दे या गोली मार दे तो ये बहुत सामान्य बात है।



ऐसा… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) May 12, 2026

वरना इस तरह कि भाषा का प्रयोग कोई जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता. यह अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और ना-क़ाबिल-ए-बरदाश्त है. यूपी सरकार और यूपी पुलिस से निवेदन है कि ऐसी गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे. ऐसा व्यक्ति समाज के लिए घातक है. अखिलेश यादव माफी मांगिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए.'

बता दें कि सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी की अपील को लेकर पूछे गए सवाल पर बयान देते हुए अभद्र टिप्पणी की थी वहीं गाली गलौज वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया.

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