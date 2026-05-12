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महोबा में पैसों के लेनदेन के विवाद में युवक को मारी गोली, रिश्तेदारों पर हमले का आरोप

UP News: महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के रिवई गांव से जुड़ी ये घटना है. जहां खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो गए. रिवई गांव निवासी 26 वर्षीय राहुल गोस्वामी अपनी बाइक से कबरई की ओर जा रहा था.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 May 2026 11:24 AM (IST)
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महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक गोली लगने से घायल हुआ है. आरोप है कि पैसों के लेनदेन के विवाद में युवक को गोली मारी गई है. रिवई गांव के रहने वाले राहुल गोस्वामी का आरोप है कि उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उस पर जानलेवा हमला किया. घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित ने आरोपियों को इलाज के लिए ढाई लाख रुपये उधार दिए थे, जिसे वापस मांगने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के रिवई गांव से जुड़ी ये घटना है. जहां खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो गए. रिवई गांव निवासी 26 वर्षीय राहुल गोस्वामी अपनी बाइक से कबरई की ओर जा रहा था. रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. घायल राहुल का आरोप है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे ममेरे भाई, मौसेरे भाई और एक रिश्ते का मामा थे. आरोप है कि सचिन, रचित और मुन्ना गोस्वामी ने राहुल का रास्ता रोका और गाली-गलौज की. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने राहुल के सीने पर तमंचा तान दिया. राहुल ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, जिसके चलते गोली उसके हाथ में जा लगी. 

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इस वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इस खूनी संघर्ष की जड़ में उधारी के पैसे बताए जा रहे हैं. राहुल का कहना है कि उसने रिश्तेदारी का फर्ज निभाते हुए आरोपियों की मदद के लिए ढाई लाख रुपए उधार दिए थे. जब उसने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी, तो रिश्तेदार दुश्मनी पर उतर आए. पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसने पहले भी कबरई थाने और डीआईजी तक गुहार लगाई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए.

फिलहाल, घायल राहुल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है. इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

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Published at : 12 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News UP Police
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