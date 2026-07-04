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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?

'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?

UP Politics: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. इस बार उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर सपा चीफ पर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Jul 2026 08:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बेहद तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं. राजभर लगातार सपा चीफ अखिलेश यादव को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं. एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, " अखिलेश यादव जी आपके चचा 'शिशुपाल' सॉरी शिवपाल यादव, आपके ही शब्द बोल रहे हैं. ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवपाल यादव को अंदाजा भी नहीं है कि कब आपने उन्हें 'यादवनीति' की गलत घुट्टी पिला दी. बेचारे हैं वो, वयोवृद्ध हो चुके हैं न!"

कैबिनेट मंत्री ने आगे लिखा, "खैर, आपकी 'YP' यानी 'यादववादी पार्टी' के कार्यकर्ता हम बहुजन मतलब पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा के 'मुंह में पीढ़ियों से डॉट, डॉट, डॉट' ही तो करते आए हैं."

पीडीए को लेकर साधा निशाना

ओपी राजभर ने पीडीए पर निशाना साधते हुए लिखा, "गांवों में आज भी हम लोगों की मां, बहन, बेटी, बहू और भाई के साथ 'PDA’ यानी ‘पीट देगा अहीर' और हमारे मुंह में आपके स्वजातीय द्वारा आपके ‘चचा का डॉट, डॉट, डॉट' ही  तो होता आ रहा है. जितना मन हो हम बहुजनों को गाली दिलवा लीजिए, हमको पिटवा लीजिए पर हम हार नहीं मानेंगे."

उन्होंने आगे लिखा कि आज भी अवध और पूर्वांचल में आपके स्वजातीय हमें यही तो बोलते हैं कि ये तो भर है, गड़ेरिया है, कोइरी है, लोनिया है. हम गालियां और लाठी खा लेंगे, लेकिन अपना हिसाब जरूर करेंगे. एक बात लिखकर रख लीजिए चाहे मेरठ में दलित पिछड़ों के अपमान की बात हो या पूर्व मंत्री प्रभु दयाल वाल्मीकि और अति पिछड़ी जाति से आने वाले आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष के हक की बात हो, दलित पिछड़ों के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा.

उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए ओम प्रकाश राजभर को अगर गालियां मिलती हैं तो राजभर गाली खाएगा, लेकिन आवाज उठाना बंद नहीं करेगा." उन्होंने आगे लिखा, "हो सके तो अपने चचा को भजन सिखा दीजिए. उम्र हो गई है, गाली-गलौच ठीक बात नहीं है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav SBSP UP NEWS Shivpal Yadav OM Prakash Rajbhar SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS
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