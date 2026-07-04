'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद का मुद्दा सुर्खियों में है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. दरअसल अखिलेश यादव ने 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. जिसके कैप्शन में लिखा, "क्या फिर से चले गये वनवास?" इस वीडियो को लेकर शादाब चौहान ने निशाने पर ले लिया है.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "आपके द्वारा पिछले 27 दिन में 24 ट्वीट है यह राम मंदिर के संबंध में एवं 15 प्रेस वार्ता कर चुके हैं आप, लेकिन पिछले 9 सालों उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मस्जिद, मदरसों और खानकाहो को टारगेट किया गया, मुसलमानों की मोबलिंचिंग हुई, मुसलमानों के कारोबार पर हमले हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए, बुलडोजर का दुरूपयोग हुआ, लेकिन एक बार भी आपने मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला."

शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे सवाल खड़ा किया कि आपके 111 विधायक और 37 सांसदों ने कोई आंदोलन नहीं किया? उन्होंने कहा, "ओवैसी साहब का शागिर्द आपको चुनौती देता है कि जब वक्फ का काला कानून आया तो आपने क्या बोला अपनी पार्लियामेंट की वीडियो ट्वीट करने की हिम्मत है आप में? आप तो अपने आप को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन कहते हैं फिर संविधान को दूसरे नंबर पर क्यों बताने लगे?

शादाब चौहान ने आगे कहा, "कितने आंदोलन आपने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, किसानों, महिला सुरक्षा एवं पेपर लीक के संबंध में 111 विधायक एवं 37 सांसदों के साथ सड़क पर किया? क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 'जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी' तो जिनको आप आदर्श मानने की बात करते हो उन्हीं की बात नहीं मान रहे.

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