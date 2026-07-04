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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता

'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता

UP Politics: AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक बार फिर सपा चीफ पर निशाना साध दिया है. साथ ही उन्होंने कई तीखे सवालों से हमला बोला है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद का मुद्दा सुर्खियों में है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. दरअसल अखिलेश यादव ने 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. जिसके कैप्शन में लिखा, "क्या फिर से चले गये वनवास?" इस वीडियो को लेकर शादाब चौहान ने निशाने पर ले लिया है.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "आपके द्वारा पिछले 27 दिन में 24 ट्वीट है यह राम मंदिर के संबंध में एवं 15 प्रेस वार्ता कर चुके हैं आप, लेकिन पिछले 9 सालों उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मस्जिद, मदरसों और खानकाहो को टारगेट किया गया, मुसलमानों की मोबलिंचिंग हुई, मुसलमानों के कारोबार पर हमले हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए, बुलडोजर का दुरूपयोग हुआ, लेकिन एक बार भी आपने मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला."

शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे सवाल खड़ा किया कि आपके 111 विधायक और 37 सांसदों ने कोई आंदोलन नहीं किया? उन्होंने कहा, "ओवैसी साहब का शागिर्द आपको चुनौती देता है कि जब वक्फ का काला कानून आया तो आपने क्या बोला अपनी पार्लियामेंट की वीडियो ट्वीट करने की हिम्मत है आप में? आप तो अपने आप को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन कहते हैं फिर संविधान को दूसरे नंबर पर क्यों बताने लगे? 

शादाब चौहान ने आगे कहा, "कितने आंदोलन आपने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, किसानों, महिला सुरक्षा एवं पेपर लीक के संबंध में 111 विधायक एवं 37 सांसदों के साथ सड़क पर किया? क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 'जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी' तो जिनको आप आदर्श मानने की बात करते हो उन्हीं की बात नहीं मान रहे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Shadab Chauhan UP NEWS AIMIM UP POLITICS RAM MANDIR LUCKNOW NEWS
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