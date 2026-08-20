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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कार्रवाई तो होगी', आजम खान के ठिकानों पर ED रेड पर बोले योगी के मंत्री

'कार्रवाई तो होगी', आजम खान के ठिकानों पर ED रेड पर बोले योगी के मंत्री

UP Minister Ashish Patel: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर कुछ विसंगति है तो एजेंसिया कार्रवाई करती हैं.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 08:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने   समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ उनके कई ठिकानों पर ED की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो एजेंसिया निश्चित तौर पर कार्रवाई करती हैं. वहीं अखिलेश यादव के E20 को लेकर किए जा रहे हमलों पर भी उन्होंने पलटवार किया. 

मंत्री आशीष पटेल बुदवा को गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र के एली परसौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए. जब उनसे आज़म खान के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ED का अपना कार्य है इनकम टैक्स का अपना कार्य है. अगर किसी प्रकार की डिस्क्रेपेंसी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर एजेंसियां उसे पर आगे कार्रवाई करती हैं. 

सपा अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार

अखिलेश यादव के E20 को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आशीष पटेल ने कहा कि सरकार ने E20 को लेकर कई जगह टेस्ट करवाया है. किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. पहले सरकार ने E20 पेट्रोल लेने का निर्णय किया, इसके पहले भी कई बार उसकी टेस्टिंग हुई है और फिलहाल जो शिकायत आ रही है उसकी भी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी.

सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आश्वासन मंत्री या आश्वासन वाली सरकार नहीं चाहिए. हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं और परिणाम देते हैं.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा

आशीष पटेल ने इस दौरान तरबगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शासन और प्रशासन लगातार यूट्यूब को हर संभव मदद देने के लिए कटिबंध है. प्रभारी मंदिर तटबंध का भी निरीक्षण किया है राशन किट के अलावा जिला प्रशासन की पहल पर टॉर्च और मच्छरदानी का भी वितरण किया गया. 

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Ashish Patel Gonda News UP NEWS
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