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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सड़क जल्दी बनवाओ विधायक!' Gen Alpha ने रोका बस्ती MLA का काफिला

'सड़क जल्दी बनवाओ विधायक!' Gen Alpha ने रोका बस्ती MLA का काफिला

Basti News In Hindi: बस्ती में सड़क की समस्या को लेकर जेन अल्फा का गुस्सा देखने को मिला है, जेन-अल्फा छात्रों ने विधायक राजेंद्र चौधरी का काफिला रोककर सड़क ठीक कराने की मांग की.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Aug 2026 08:51 AM (IST)
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यूपी के बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र में भी जेन-अल्फा का गुस्सा देखने को मिला. रास्ते में जलजमाव की समस्या को लेकर उन्होंने वहां से गुजर रहे स्थानीय समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) विधायक राजेंद्र चौधरी के काफिले को रोक लिया. बच्चों ने विधायक को समस्या दिखाई और उसे दूर कराने की मांग की.

विधायक राजेंद्र चौधरी ने वहीं से अधिकारियों से बात की और आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा. इसके बाद ही छात्र-छात्राओं ने विधायक को जाने दिया. बाद में रुधौली विधायक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बच्चों की समस्याएं सुनी. सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी दिक्कतों का निराकरण किया जाए. बस्ती के मुड़ाडिहा उर्फ भोपालपुर हनुमानगंज की तरफ जाने वाले सरयू नहर खंड चार नहर मार्ग पर खड़ंजा लगाया गया है.

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जलजमाव से बढ़ी छात्रों की परेशानी

आपको बताते चलें कि बारिश के मौसम में इस रास्ते पर जलभराव हो गया है. इस वजह से यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है. हनुमानगंज नहर मार्ग से इंटर कॉलेज, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों के सैकड़ों छात्र और छात्राएं हर दिन गुजरते हैं. जलभराव के कारण बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं. उनकी ड्रेस और जूता गंदे पानी में भीग जाता है. 

छात्रों ने विधायक का काफिला रोककर की सड़क बनवाने की मांग

आपको बता दें कि, यह मामला दिन 19 अगस्त बुधवार का है, जब स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र-छात्राएं अपने घरों को लौट रहे थे. बताया गया कि  इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र चौधरी का काफिला वहीं से गुजर रहा था, तभी छात्र-छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया और छात्रों ने विधायक का काफिला रोककर सड़क बनवाने की मांग की. विधायक राजेंद्र चौधरी ने वहीं से अधिकारियों से बात की और आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा.

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Published at : 20 Aug 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Basti News Rajendra Chaudhary UP NEWS Gen Alpha
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