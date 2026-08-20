गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, आपके शहर में कितनी है कीमत?
LPG Price: आज आपको 14.2 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा, इसके बारे में यहां से जान सकते हैं. यहां गैस सिलेंडर के रेट की पूरी लिस्ट दी गई है.
LPG Price 20 August 2026: आज यानी 20 अगस्त को एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में आपके शहर में गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है, इसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं. यहां घरेलू के साथ- साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट के बारे में भी बताया गया है. इस रेट लिस्ट को देखकर आप अपने घर के लिए सिलेंडर बुक कर सकते हैं.
शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-
|शहर का नाम
|घरेलू गैस सिलेंडर के दाम
|दिल्ली
|942.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|कोलकाता
|968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|मुंबई
|941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|चेन्नई
|957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|गुड़गांव
|950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|नोएडा
|939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|बैंगलोर
|944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|भुवनेश्वर
|968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|चंडीगढ़
|951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|हैदराबाद
|994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|जयपुर
|945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|लखनऊ
|979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|पटना
|1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
|तिरुवनंतपुरम
|951.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
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शहर अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-
|शहर का नाम
|कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
|दिल्ली
|2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|कोलकाता
|2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|मुंबई
|2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चेन्नई
|2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|गुड़गांव
|2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|नोएडा
|2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|बैंगलोर
|2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|भुवनेश्वर
|2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चंडीगढ़
|2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|हैदराबाद
|2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|जयपुर
|2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|लखनऊ
|2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|पटना
|3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
गैस सिलेंडर लेते समय किन बातों पर दें ध्यान?
गैस सिलेंडर लेते समय जरूर देखें कि उसकी सेफ्टी सील ठीक है कि नहीं. साथ ही वजन भी चेक कर लेना चाहिए. शायद ही आपको पता हो कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी होती है, वो भी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है. अगर सिलेंडर में लीकेज हो या टूटी सील टूटा हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है.