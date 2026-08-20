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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट

'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट

सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने पति और एक्टर गोविंदा पर बेटी की उम्र की लड़की संग घूमने का आरोप लगाया था. वहीं अब पूनम पांडे के सुनीता के आरोपों के खिलाफ गोविंदा का सपोर्ट किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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बीते दिन गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा संग फैमिली कोर्ट से निकलते हुए नजर आई थीं. सुनीता आहूजा ने 2024 में एक्टर संग दायर की गई अपने तलाक की अर्जी को वापस ले लिया है.

इन सबके बीच बता दें कि सुनीता ने हाल ही में गोविंदा को उनकी अपकमिंग फिल्म की को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाने पर तंज तसा था और कहा था कि एक्टर अपनी बेटी की उम्र की लड़की संग घूम रहे हैं. वहीं अब सुनीता के आरोपों के खिलाफ पूनम पांडे गोविंदा के सपोर्ट में उतरी हैं.

गोविंदा के सपोर्ट में उतरीं पूनम पांडे
सुनीता के आरोपों पर भड़कते हुए पूनम पांडे बोलीं, “इतने अच्छे पतिदेव मिले हैं तुम्हें, गोविंदा मिले हैं, तुमको पता नहीं था कि कितने बड़े स्टार हैं वो, पहले से नहीं पता था, मैं गोविंगा सर को 100 प्रतिशत सपोर्ट करती हूं.जो गाली दे रहे हैं उन्हें थोड़ी ना सपोर्ट करूंगी.”

 

 
 
 
 
 
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पीठ पीछे थोड़ी ने बेटी की उम्र की लड़की संग घूम रहे हैं’
वहीं जब पूनम पांडे को बताया गया कि गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ये भी कहा है कि एक्टर बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं. इस पर पूनम पांडे ने कहा, “पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे, जहां पर भी गए किसी के साथ एयरपोर्ट पर थे. सीधी सी बात है.”

इससे पहले सोमी अली ने किया था गोविंदा को सपोर्ट
पूनम पांडे से पहले सोमी अली ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर गोविंदा को अपना सपोर्ट दिखाया था, सोमी ने लिखा था, “ "मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहती हूं क्योंकि कोई और ऐसा नहीं करेगा, और जब भी ज़रूरत होगी, मैं अपना सपोर्ट दूंगी. मैं गोविंदा को पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों तरह से जानती हूं, इसलिए मैं उनके बारे में दोनों नजरियों से कुछ बातें कह सकती हूं. 'चीची' हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन टैलेंट में से एक हैं और उस इंडस्ट्री में मेरे समय के दौरान मिले सबसे विनम्र एक्टर्स में से एक हैं."

 

 
 
 
 
 
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सोमी ने आगे लिखा था, ‘"मैं चीची और सुनीता, दोनों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूं हालांकि, किसी एक्टर का कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोल स्वीकार करने में उम्र को लेकर कुछ भी गलत नहीं है. टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. ऐसे समय में जब काम मिलना मुश्किल हो सकता है, काम करते रहने का फैसला सम्मान के लायक है, मजाक उड़ाने के लायक नहीं. किसी एक्टर की अहमियत उसकी उम्र या उसके को-स्टार की उम्र से तय नहीं होती. यह उसके टैलेंट, प्रोफ़ेशनलिज्म और आगे बढ़ते रहने की इच्छा से तय होती है."

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गोविंदा एयरपोर्ट पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग स्पॉट हुए थे
बत दें कि हाल ही में गोविंदा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को पैप्स से इंट्रोड्यूस भी कराया था. कोमल को गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. हालांकि न तो एक्टर ने न ही कोमल ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है.

सुनीता आहूजा ने कसा था तंज
वहीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से पैप्स ने पूछा था कि गोविंदा अपनी को एक्ट्रेस कोमल संग अपनी अपकमिंग फिलम का खूब प्रमोशन कर रहे हैं. इस सुनीता ने तंज कसते हुए कहा था, “पिक्चर बनना भी तो चाहिए? प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद,  क्या बोलने का...बेटी की उम्र की लड़की को ले लेकर घूम रहा है शर्म तो आनी चाहिए थोड़ा इसको, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है कम से कम कपड़ा तो ढंग का पहनो. हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं वैरी बैड.”

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Published at : 20 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Poonam Pandey Sunita Ahuja Govinda
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