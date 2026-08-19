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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये

'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये

फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' को फैंस खूब प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. अब फिल्म की एक्टर राधिका ने सूर्या को लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Aug 2026 10:53 PM (IST)
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तमिल एक्टर सूर्या इन दिनों फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा  है. फिल्म में एक्ट्रेस राधिका शरतकुमार भी नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि सूर्या और उनके बीच में क्लोज बॉन्ड है. राधिका ने बताया कि सूर्या ने अपनी जिंदगी में मुश्किल फेज भी झेला है और उससे खूबसूरती के साथ बाहर आए हैं.

सूर्या के स्ट्रगल पर राधइका ने की बात

बता दें कि फिल्म में राधिका ने सूर्या की मां का रोल प्ले किया है. फिल्म की सक्सेस मीट पर राधिका ने डायरेक्टर वेंकी की तारीफ की. उन्होंने सूर्या की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं फैमिली मेंबर की तरह सूर्या से ज्यादा कनेक्ट करती हूं क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल देखा है. जिस दर्द से वो गुजरे हैं मैंने वो देखा है. मूवीज में बहुत लोगों ने चैलेंजेस फेस किए हैं लेकिन रियल में मेंटल लड़ाई, वो अलग लेवल पर थी. सूर्या उनसब से निकले हैं. मैंने उन्हें करीब से देखा है और मैं उन पर बहुत गर्व महसूस करती हूं.' बता दें कि इस सेरेमनी में सूर्या नहीं आए थे.

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आगे राधिका ने कहा कि सूर्या प्राइवेट पर्सन हैं. उन्होंने कहा, 'सूर्या वो शख्स नहीं हैं जो बहुत बातें करें. वो बहुत कम बात करते हैं. वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ही बात करते हैं. मैं उन क्लोज लोगों में से एक हूं. मैं उनसे कहती हूं कि ये ऐसे मत करो, इसे ऐसे करो.'

'विश्वनाथ एंड सन्स' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.35 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 5,034 शोज मिले. दूसरे दिन फिल्म ने 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म को 5,157 शोज मिले. तीसरे दिन फिल्म ने 20.55 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 7.80 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 6.35 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल नेट 72.30 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 83.60 करोड़ कमा लिए हैं. 

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फिल्म में सूर्या के अलावा ममिता बैजू, राधिका सरतकुमार, रवीना टंडन, सुनील रेड्डी, भवानी श्री, विवा हर्ष, काली वेंकट, जॉर्ज मैरीन, श्रीजा रवि, सर्वदमन बनर्जी, मैथ्यू वर्गीस, कल्याणी नटराजन, कराटे कार्तिक और मास्टर चार्विक जैसे स्टार्स हैं. जीवी प्रकाश ने फिल्म का म्यूजिक दिया है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Suriya Radhika Sarathkumar
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