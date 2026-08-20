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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट

सौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट

भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी टीम ने इंग्लैंड को हराकर लॉर्ड्स की बालकनी में वैसे ही टीशर्ट लहराकर जश्न मनाया, जैसे सौरव गांगुली ने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी में किया था. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हराया, जिसके बाद उनके खिलाड़ियों ने सौरव गांगुली स्टाइल में जश्न मनाया. जीत के बाद बालकनी में मौजूद खिलाड़ियों ने जश्न शुरू कर दिया, एक खिलाडी ने अपनी टीशर्ट वैसे ही लहराना शुरू कर दिया जैसे 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल जीतने के बाद गांगुली ने किया था. एक अधिकारी ने भी इस दौरान अपना ब्लेजर उतारकर लहराया शुरू कर दिया.

भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की सीरीज हुई, जिसका आखिरी मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बनाए थे, ये इस सीरीज का सबसे बड़ा टोटल था. 207 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, इंग्लैंड की पूरी टीम 88 रनों पर सिमट गई.

भारत ने ये मैच 118 रनों के बड़े अंतर से जीता. इंग्लैंड के कप्तान कैलाम फ्लिन ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि वे जीत के हकदार हैं. हालांकि भारतीय टीम ये सीरीज पहले ही हार गई थी. 7 मैचों की ये सीरीज इंग्लैंड ने 4-3 से जीती.

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लॉर्ड्स में लहराई टीशर्ट

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान की जब बात होती है तब सौरव गांगुली का जिक्र जरूर किया जाता है, जिन्होंने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टीशर्ट उतारकर लहराई थी. ये एक तरीके से जवाब था, क्योंकि इससे पहले फ्लिंटॉफ ने भारत में अपनी टीशर्ट लहराई थी. हालांकि लॉर्ड्स की बॉलकनी में टीशर्ट लहराना एक ऐतिहासिक पल बन गया, अब भारत की मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम इंग्लैंड को हराकर यहां उसी जश्न को दोहराया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Saurav Ganguly Cricket News Lord's Cricket Ground INDIAN CRICKET TEAM
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