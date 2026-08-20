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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें पता है ये क्यों आई हैं', PDA चौपाल में महिलाओं पर क्या बोल गए सपा नेता?

'हमें पता है ये क्यों आई हैं', PDA चौपाल में महिलाओं पर क्या बोल गए सपा नेता?

Samajwadi Party: गाजीपुर में सपा के पीडीए जन चौपाल में बड़ी संख्या महिलाएं आईं, जिसे देखकर सपा मिठाई लाल ने ऐसा बयान दिया जो अब चर्चा में आ गया है. इसे लेकर कई तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 01:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है. सपा नेता ने संविधान बचाओ अभियान के तहत पीडीए जन चौपाल के कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी को लेकर कहा कि हम जानते हैं कि ये महिलाएं किस लिए आई हैं. 

सपा नेता इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना और कहा कि सपा आरक्षण बचाने कि लिए संघर्ष कर रही है. 2027 तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा. सपा के इस कार्रवाई में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं थीं. उनकी भीड़ देखकर मिठाई लाल महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जो चर्चा में आ गया है.  

सपा नेता की महिलाओं पर टिप्पणी

मिठाई लाल ने कहा कि जहां महिलाएं आ जाती हैं, इसका मतलब कार्यक्रम असफल है. उन्होंने मौजूद लोगों से कार्यक्रम को हल्के में न लेने की बात कही. उन्होंने कहा, "मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा. यह कोई शादी-बारात नहीं है कि खाना खिला रहे हैं और उसके बाद साड़ी बांटेंगे और काम चल जाएगा.”

महिलाओं को लेकर मंच से कही ये बात

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी एक बड़े विषय को लेकर आगे बढ़ रही है. जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है, वहां यह समझना जरूरी है कि लोग किस उद्देश्य से आए हैं और उनका मकसद पूरा हो जाएगा. इनको (महिलाओं) क्या मतलब है संविधान को बचाने से. मिठाई लाल की महिलाओं पर ये टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

यूपी की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से की गई ये टिप्पणी अब चर्चा का विषय बन गई है. कई लोग उनके इस रवैये की आलोचना भी कर रहे हैं. 

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Published at : 20 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
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