Exclusive: चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं. चंपत राय ने 9 पन्नों में 33 बिंदुओं के तहत बयान जारी किया है.

उनके दावे के मुताबिक मंदिर निर्माण में वही हुआ जो मिश्रा ने चाहा. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से लेकर आज तक के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया है कि निर्माण के लिए कौन सी कंपनी काम करेगी और वास्तुकार कौन होगा तक के फैसले नृपेंद्र मिश्रा ने किए.

राय के दावे के मुताबिक कई मामलों में ऐसा भी हुआ कि नृपेंद्र मिश्रा के अलावा किसी और के फैसले या मशविरे को महत्व नहीं दिया गया.

चंपत राय ने और क्या कहा?

चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे. उन्होंने कहा कि मिश्रा के कहने पर ही एल एंड टी को निर्माण के लिए चुना गया. निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे. पूर्व महासचिव ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा के साथ अनूप मित्तल बैठक में आते थे.

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चंपत राय की चिट्ठी में क्या-क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही भारत सरकार ने "राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" नाम से स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया, कुल 15 ट्रस्टी लिखे गए. एक ट्रस्टी निर्मोही अखाड़ा की अयोध्या बैठक के लिए सुरक्षित रखा, एक ट्रस्टी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित रखा. स्थानीय जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के एक-एक प्रतिनिधि जो आई.ए.एस. अधिकारी है, पदेन न्यासी बनाये गए, भारत सरकार के सुझाव पर एक पदेन न्यासी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ट्रस्टी बनाये गए, इनको मंदिर निर्माण समिति तथा मंदिर सम्बन्धि सभी कार्यों के प्रबंधन की समिति का अध्यक्ष लिखा गया, आज इसी स्थान पर नृपेन्द्र मिश्रा हैं. इनके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पारासरन संस्थापक न्यासी हैं, उडूपी, पुणे, प्रयागराज, हरिद्वार से एक-एक सन्त, अयोध्या से एक सन्त तथा अन्य 3 न्यासी बनाये. उन्हीं के सुझावों के आधार पर लार्सन एण्ड टूर्बो को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया तथा समकक्ष स्तर की संस्था प्रोजेक्ट सलाहकार (पी.एम.सी.) होनी चाहिए, इस कारण टाटा (टी.सी.ई.) को चुना गया. मंदिर वास्तुकार अहमदाबाद निवासी चन्द्रकान्त भाई सोमपुरा का चयन स्वर्गीय अशोक सिंहल ने वर्ष 1986 में किया था, उन्हीं को रखा गया, अन्य भवनों के निर्माण के लिए नोएडा की फर्म डिजाईन एसोसिएट (फर्म प्रमुख जय काकतीकर) को नृपेन्द्र ने चुना. नृपेन्द्र ने अपनी सहायता के लिए मंदिर निर्माण समिति में अपनी रूचि के कुछ व्यक्तियों को जोड़ा, जिनमे से एक विगत 6 वर्षों में एक अथवा दो बार ही अयोध्या बुलाये गए, एक अन्य से सुरक्षा कार्यों से सम्बन्धित सुझाव लिए गए, एक तीसरे सदस्य अनूप मित्तल (पूर्व चेयरमेन एन.बी.सी.सी.) सदैव नृपेन्द्र के साथ मंदिर निर्माण समिति की बैठक में आते थे, यह बैठक प्रतिमास होती थी, कुछ काल तक 15 दिन में एक बार हुई, प्रत्येक निर्णय इसी समिति में होता था. ऐसा एक भी कार्य नहीं हुआ, जो समिति में निर्णय न हुआ हो, यदि निर्णय कर भी लिया तो वह मान्य नहीं किया गया, यदि कुछ कर भी दिया तो उसे हटा दिया गया, मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों के लिए नृपेन्द्र मिश्रा ने सदैव अपने को ही प्रमुख कहा.

चढ़ावा चोरी पर क्या बोले थे नृपेंद्र मिश्रा?

पूर्व महासचिव की ओर से यह आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब एक ओर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच चल रही है और दूसरी ओर नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का समय मार्च 2027 बताया है.

बता दें चढ़ावा चोरी के मामले में एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह अव्यवस्था का मामला होने के साथ-साथ डाका है. मिश्रा ने बिना किसी का नाम लिए यह भी कहा था कि अपने मन मुताबिक नियुक्तियां की गईं. एबीपी न्यूज़ से ही बातचीत में मिश्रा ने पहली बार कहा था कि राम मंदिर का संचालन और उसकी व्यवस्था सीईओ सरीखे सिस्टम के दायरे में आना चाहिए. राय ने कहा कि बिना कमेटी के निर्णय के एक भी काम नहीं हुआ.

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चंपत राय के बयान के बाद बोले नृपेंद्र मिश्रा

चंपत राय का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों चढ़ावा चोरी को लेकर उनपर गंभीर आरोप लगे हालांकि एसआईटी की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली और उस क्लीन चिट के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े फैसलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है. सवाल इस बात का है कि चंपत राय क्या कहना चाह रहे हैं.क्या अब वो गड़बड़ियों के लिए नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं?

उधर, चंपत राय की चिट्ठी सामने आने के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्रारंभिक समीक्षा हुई है. मंदिर के अंदर का निर्माण 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा. इस उन्होंने उन्होंने भुगतान को लेकर भी बड़ा बयान दिया.उन्होंने कहा कि सभी भुगतानों की समीक्षा हो रही है.