Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान के ठिकानों पर छापेमारी में क्या-क्या मिला? ED ने जारी किया पहला बयान

आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी में क्या-क्या मिला? ED ने जारी किया पहला बयान

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने 19 अगस्त को छापा मारा था. इस छापेमारी में ED ने क्या-क्या जब्त किया है, इस बारे में पहला बयान सामने आया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पहला बयान जारी किया है.  बयान के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने 19.08.2026 को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में की गई.

एक बयान में कहा गया कि ED ने PMLA, 2002 के तहत जांच तब शुरू की जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामपुर जिले के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में 26 FIR और रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की. इन FIR में IPC के तहत जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे अपराध शामिल थे, जो PMLA के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' (सूचीबद्ध अपराध) माने जाते हैं.

Exclusive: चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान

ED ने क्या-क्या जब्त किया है?

कहा गया कि FIR और कानून लागू करने वाली एजेंसी की जांच के अनुसार, आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर ने अपने चांसलर मो. आजम खान और अन्य लोगों के जरिए किसानों की जमीन और भारत सरकार की 'एनिमी प्रॉपर्टी' (शत्रु संपत्ति) को अवैध रूप से हासिल किया.

लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार

बयान के अनुसार ED 'प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम' (अपराध से हुई कमाई) के बनने, छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण और इस्तेमाल से जुड़ी पूरी मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का ब्योरा) की जांच कर रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई संपत्तियां भी शामिल हैं. तलाशी अभियान के दौरान, PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत आपत्तिजनक दस्तावेज, ट्रस्ट को मिले कथित फ़र्जी दान से जुड़े रिकॉर्ड और जांच से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 20 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
UP News Up Politics AZam Khan Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी में क्या-क्या मिला? ED ने जारी किया पहला बयान
आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी में क्या-क्या मिला? ED ने जारी किया पहला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान
Exclusive: चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर उठाए सवाल, जारी किया 9 पन्नों का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमें पता है ये क्यों आई हैं', PDA चौपाल में महिलाओं पर क्या बोल गए सपा नेता?
'हमें पता है ये क्यों आई हैं', PDA चौपाल में महिलाओं पर क्या बोल गए सपा नेता?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
इंडिया
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
बॉलीवुड
'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
क्रिकेट
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
दिल्ली NCR
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
ऐस्ट्रो
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget