Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश

गाजियाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं. नगीना सांसद सुनवाई में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है. गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ NBW जारी हुआ है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश जारी करते हुए सांसद की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं. 

दरअसल, चंद्रशेखर आजाद कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे. यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण
यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'

यह भी पढ़ें: UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?

8 साल पुराना है थप्पड़ कांड

नगीना सांसद पर आरोप है कि साल 2018 में जब एक शादी समारोह में साहिबाबाद पहुंचे थे, वहां उनके समर्थक हथियार लेकर आए थे. तब धर्मेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति भी शादी में शामिल हुए थे. धर्मेंद्र ने सांसद से सवाल किया कि इतने हथियार क्यों लगाए हैं? आरोप है कि इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके 15 साथियों ने मिलकर गाली-गलौच करते हुए उनके साथ मारपीट की थी. जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा.

शिकायतकर्ता के वकील ने की थी अपील

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र के वकील ने कोर्ट में बताया था कि चंद्रशेखर के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है, इसके बावजूद वो लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं. अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो और उनकी संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए जाएं. CRPC की धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी कर उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए.

यह भी पढ़ें: यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 02 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad Azad Samaj Party UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण
यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
विश्व
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
स्पोर्ट्स
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
एग्रीकल्चर
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
कार
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget