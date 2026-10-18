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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती ने आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी, अशोक सिद्धार्थ पर क्या कहा?

मायावती ने आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी, अशोक सिद्धार्थ पर क्या कहा?

मायावती ने आकाश आनंद की तारीफ की और उन्हें BSP के आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी. साथ ही अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी की अटकलों को खारिज कर दिया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 18 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आकाश आनंद की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अब पार्टी और मूवमेंट के कामों को परिवार और रिश्ते-नातों से ऊपर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मायावती के मुताबिक, आकाश आनंद पार्टी के कामों में तेजी से जुट गए हैं और बहुजन समाज के लोगों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं.

मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आकाश आनंद के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी की अटकलों को भी खारिज कर दिया.

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यूपी के 5 जिलों में जनसभाएं करेंगे आकाश आनंद

मायावती के मुताबिक, आकाश आनंद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बसपा की ओर से आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इन कार्यक्रमों की शुरुआत 28 अक्टूबर 2026 को बुलंदशहर से होगी. इसके बाद 2 नवंबर को सहारनपुर, 20 नवंबर को अयोध्या, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर नगर में जनसभा होगी.

मायावती ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत और लगन के साथ इन आयोजनों में जुटना चाहिए.

आकाश आनंद 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के मौके पर पंजाब में बसपा की ओर से आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान वह अपने विचार रखेंगे.

इसके बाद 6 दिसंबर 2026 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती ने क्या कहा?

मायावती ने अपने बयान में अशोक सिद्धार्थ को लेकर भी स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी में जो अप्रिय घटनाक्रम हुए, उनमें आकाश आनंद की तुलना में उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ ज्यादा जिम्मेदार थे. इसी वजह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया और उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी गई.

मायावती ने साफ कहा कि अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में दोबारा वापसी को लेकर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कीमत पर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा.

ईशान आनंद भी पार्टी के कामों में करेंगे सहयोग

मायावती ने यह भी बताया कि आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद अब बसपा के कामों में सहयोग करेंगे. ईशान लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. मायावती के दिशा-निर्देशन में वह दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे. वह खास तौर पर पार्टी के चुनाव से जुड़े कामों और दूसरे जरूरी कागजी कार्यों में सहयोग करेंगे.

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मायावती ने पार्टी के लोगों को स्वार्थी तत्वों की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने को कहा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आकाश आनंद को सौंपी गई जिम्मेदारियों और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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