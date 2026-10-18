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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के फैजुल्लागंज को बाढ़ से बचाने का बना प्लान, बनेगा तटबंध

लखनऊ के फैजुल्लागंज को बाढ़ से बचाने का बना प्लान, बनेगा तटबंध

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ से बचाव के लिए 5.5 किमी लंबा तटबंध बनेगा. जल निकासी के लिए 12 नए पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 18 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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लखनऊ के फैजुल्लागंज और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ और जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. गोमती नदी के बाएं किनारे पर आईआईएम रोड से खदरा होते हुए पक्कापुल (हार्डिंग ब्रिज) तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा. इसके अलावा पानी की निकासी के लिए 12 नए पंपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे. इस योजना का मकसद बारिश और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से रोकना है.

यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समस्याओं के साथ-साथ सड़क, बिजली, सीवरेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई.

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आईआईएम रोड से पक्कापुल तक बनेगा तटबंध

फैजुल्लागंज और आसपास के इलाकों में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई कॉलोनियों में पानी भर गया था. इस जलभराव से करीब 6500 घर प्रभावित हुए थे. घरों में रखा सामान भी पानी में डूबने से खराब हो गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

इसी समस्या को देखते हुए आईआईएम रोड से खदरा होते हुए पक्कापुल तक तटबंध बनाने का फैसला किया गया है. इससे नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है. बैठक में तटबंध के लिए मिट्टी भराई का काम दिसंबर तक दिखाई देने की बात कही गई.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रभावित कॉलोनियों में ट्रंक ड्रेनेज, सीवेज नेटवर्क, घर-घर नल से जलापूर्ति, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं समय से विकसित करने की जरूरत भी बताई.

गोमती के बैकफ्लो को रोकने के लिए लगेंगे 12 पंपिंग स्टेशन

फैजुल्लागंज में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए नालों से पानी की निकासी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. इसके तहत 12 नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. साथ ही न्याय विहार से एल्डिको ड्रेन तक जल निकासी का नेटवर्क विकसित करने की योजना है.

प्रभावित और भविष्य में विकसित होने वाली कॉलोनियों में जलभराव रोकने के लिए ट्रंक ड्रेनेज, पर्याप्त क्षमता वाले सम्पवेल और फ्लड पंपिंग स्टेशन की व्यवस्था करने की जरूरत बताई गई.

बैठक में गोमती नदी की ड्रेजिंग यानी नदी की तलहटी से गाद निकालने का सुझाव भी दिया गया. इससे नदी की जल संचयन क्षमता बढ़ाने और बढ़ती आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी इंतजाम करने में मदद मिल सकती है.

स्कूल से अस्पताल तक की बढ़ेंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजुल्लागंज में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए नया समन्वित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए. इससे इलाके के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाएगा. बिजली की समस्या दूर करने के लिए 33 केवी की जगह 132 केवी क्षमता का नया सब स्टेशन बनाने की योजना है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई, फॉगिंग और स्वास्थ्य सेवाएं युद्धस्तर पर जारी रखने के निर्देश भी दिए.

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6500 घर हुए थे प्रभावित

बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि जलभराव से क्षेत्र के करीब 6500 घर प्रभावित हुए हैं. नगर निगम की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

वहीं, विधायक डॉ. नीरज बोरा ने क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए सीवरेज व्यवस्था सुधारने, एसटीपी की जरूरत और ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त करने पर जोर दिया. अब तटबंध, पंपिंग स्टेशन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के पूरा होने पर लोगों को बाढ़ और जलभराव से कितनी राहत मिलती है, यह इनके निर्माण और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 18 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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UP NEWS LUCKNOW NEWS
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