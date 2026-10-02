UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में वाराणसी में भी प्रत्याशी बेहद उत्साह के साथ अपना नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) समाजवादी पार्टी (सपा) और निर्दल प्रत्याशी के अलावा अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) भी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है. प्रत्याशी का नाम भी लगभग तय हो चुका है.

वाराणसी खंड के स्नातक एमएलसी चुनाव और शिक्षक एमएलसी चुनाव दोनों पर कांग्रेस पार्टी ने साल भर पहले कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया था और उनका ही नाम प्रत्याशी के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है.

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कांग्रेस की तरफ से यह हो सकते हैं ये प्रत्याशी

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ने साल भर पहले ही एमएलसी चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया था और इस बार उनका ही प्रत्याशी बनना लगभग तय है. वाराणसी खंड के स्नातक एमएलसी सीट पर अरविंद सिंह पटेल और वाराणसी खंड के शिक्षक एमएलसी सीट पर संजय प्रियदर्शी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और अगले एक से दो दिन में उनके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी. हालांकि सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान वाराणसी खंड के स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट के लिए किया गया था.

BJP को फायदा, सपा का बिगड़ सकता है खेल

वाराणसी खंड के स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर 2020 में कांग्रेस का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा था. कांग्रेस पार्टी त्रिकोणी मुकाबले से भी बाहर रही और समाजवादी पार्टी ने वाराणसी खंड के सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को हराया था. इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशियों की तुलना में भी कांग्रेस अच्छे मत नहीं प्राप्त कर सकी लेकिन इस बार राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती है.

अगर सीटों का समझौता होता तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से सीधे तौर पर BJP की टक्कर होती. इस समीकरण से बीजेपी के लिए चुनौती तभी बढ़ेगी जब वाराणसी खंड पर निर्दल प्रत्याशी भी अच्छे मत प्राप्त करेंगे. ऐसे में देखना होगा कि एमएलसी चुनाव में किसकी जीत होती है.

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