पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने लगाया जुर्माना; पेशी का आदेश

अभिनेता और MLC पवन सिंह को भरण-पोषण के मामले में अदालत से झटका लगा है. UP के बलिया कोर्ट में निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने पर अपर परिवार न्यायालय ने उन पर 3,000 रुपये का हर्जाना लगाया है. न्यायालय ने उन्हें अगली निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने का आदेश भी दिया है.

यह मामला पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की ओर से दाखिल भरण-पोषण याचिका से जुड़ा है. मामले की सुनवाई अपर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश कमलापति की अदालत में हो रही है.

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ज्योति सिंह ने मांगा है पांच लाख रुपये मासिक भरण-पोषण

कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, ज्योति सिंह ने करीब तीन साल पहले बलिया में भरण-पोषण के लिए याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने हर महीने पांच लाख रुपये भरण-पोषण देने की मांग की है. यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है. भरण-पोषण की राशि को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है.

कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा हर्जाना

मामले की सुनवाई के दौरान पवन सिंह के निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने 3,000 रुपये का हर्जाना लगाया. साथ ही, अगली नियत तारीख पर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार, इस मामले में पवन सिंह की ओर से पहले अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई जा चुकी है.

ज्योति सिंह की ओर से पेश किए गए साक्ष्य

सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत किए. ये साक्ष्य फिलहाल जिरह की प्रक्रिया में हैं. मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद ही अदालत आगे का निर्णय लेगी.

पिछली पेशी के दौरान भी हुआ था विवाद

पवन सिंह की पिछली पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में काफी शोर-शराबा हुआ था. उस समय स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था. किसी तरह पवन सिंह को कोर्ट से निकाला गया था. हालांकि, मौजूदा सुनवाई में अदालत ने उनकी गैरहाजिरी पर हर्जाना लगाते हुए अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है. मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी.

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