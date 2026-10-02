Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण

यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण

यूपी में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा.कहीं भी बारिश के आसार नहीं है. दिन में उमस और गर्मी का एहसास होगा और सुबह-शाम मौसम सुहावना बना रहेगा. कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 02 Oct 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. दिन में धूप खिलेगी और कहीं भी बारिश या बूंदा-बांदी की कोई संभावना नहीं है. प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है.30 सितंबर को मानसून सीजन समाप्त हो चुका है.

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के प्रभाव के चलते इसमें थोड़ी देरी हुई, लेक्किन अब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं अगले दो तीन दिनों में पूरे प्रदेश एम् मानसून पूरी तरह विदा हो जाने की संभावना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
14 कोसी परिक्रमा मार्ग का स्वरूप, 31 किमी मार्ग का हो रहा चौड़ीकरण
14 कोसी परिक्रमा मार्ग का स्वरूप, 31 किमी मार्ग का हो रहा चौड़ीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तपोवन के गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर HC सख्त, दिया ये निर्देश
तपोवन के गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर HC सख्त, दिया ये निर्देश

यह भी पढ़ें: मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज

आसमान साफ-खिली रहेगी धूप

दो अक्टूबर को पूरे यूपी में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहं है. वेस्ट यूपी और पूर्वी यूपे में मौसल शुष्क बना रहेगा. धूप खिली रहेगी. इसलिए दिन में उमस का एहसास होगा और सुबह-शाम मौसम सुहावना बना रहेगा. 

प्रमुख शहरों का तापमान 

प्रदेश में आज तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. दिल्ली-एनसीआर से सटे नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कानपुर में 33 से 34 और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसी तरह वाराणसी और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मेरठ और उसके आस-पास के जिलों में भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

बढ़ने लगा प्रदूषण 

मानसून की विदाई के साथ ही अब प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है.नोएडा-गाजियाबाद में AQI अब खराब स्थिति में पहुंच रहा है. कई जगह 150 से 280 के बीच दर्ज हुआ है. राजधानी लखनऊ में भी AQI 70 से 144 के बीच दर्ज हुआ है, जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके अलावा अन्य शहरों में भी  AQI का स्तर बढ़ने लगा है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
UP NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
मुरादाबादः मेला देखने गई युवती का अपहरण कर गैंगरेप, आरोपियों की तलाश तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
14 कोसी परिक्रमा मार्ग का स्वरूप, 31 किमी मार्ग का हो रहा चौड़ीकरण
14 कोसी परिक्रमा मार्ग का स्वरूप, 31 किमी मार्ग का हो रहा चौड़ीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तपोवन के गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर HC सख्त, दिया ये निर्देश
तपोवन के गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर HC सख्त, दिया ये निर्देश
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
बिहार
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
धर्म
गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत?
गांधीजी के आश्रम में 11 व्रत क्यों जरूरी थे? खाने से सामान रखने तक के थे नियम
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget