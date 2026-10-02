यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण

उत्तर प्रदेश में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. दिन में धूप खिलेगी और कहीं भी बारिश या बूंदा-बांदी की कोई संभावना नहीं है. प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है.30 सितंबर को मानसून सीजन समाप्त हो चुका है.

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के प्रभाव के चलते इसमें थोड़ी देरी हुई, लेक्किन अब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं अगले दो तीन दिनों में पूरे प्रदेश एम् मानसून पूरी तरह विदा हो जाने की संभावना है.

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आसमान साफ-खिली रहेगी धूप

दो अक्टूबर को पूरे यूपी में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहं है. वेस्ट यूपी और पूर्वी यूपे में मौसल शुष्क बना रहेगा. धूप खिली रहेगी. इसलिए दिन में उमस का एहसास होगा और सुबह-शाम मौसम सुहावना बना रहेगा.

प्रमुख शहरों का तापमान

प्रदेश में आज तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. दिल्ली-एनसीआर से सटे नोएडा और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कानपुर में 33 से 34 और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसी तरह वाराणसी और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मेरठ और उसके आस-पास के जिलों में भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

बढ़ने लगा प्रदूषण

मानसून की विदाई के साथ ही अब प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है.नोएडा-गाजियाबाद में AQI अब खराब स्थिति में पहुंच रहा है. कई जगह 150 से 280 के बीच दर्ज हुआ है. राजधानी लखनऊ में भी AQI 70 से 144 के बीच दर्ज हुआ है, जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके अलावा अन्य शहरों में भी AQI का स्तर बढ़ने लगा है.

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