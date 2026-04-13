वाराणसी के गंगा घाट और गंगा नदी में बढ़ी सतर्कता, नियमों की अनदेखी पर 12 नाव सीज, 9 पर FIR
Varanasi News In Hindi: वाराणसी गंगा घाट में लाइव जैकेट ना पहनने और नियमों की अनदेखी करने की वजह से 12 नाव को सीज कर दिया गया और 9 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
मथुरा में यमुना नदी हादसे के बाद वाराणसी में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, मथुरा हादसे के बाद वाराणसी के गंगा घाट और गंगा नदी में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है. इसी क्रम में रविवार के दिन वाराणसी के गंगा घाट पर जल पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान लाइव जैकेट ना पहनने और नियमों की अनदेखी करने की वजह से 12 नाव को सीज कर दिया गया और 9 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
इस बाबत एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान भेलूपुर एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि, गंगा घाट पर निरंतर चेकिंग अभियान जारी है. इसी बीच रविवार के दिन भारी संख्या में पर्यटकों का गंगा घाटों पर भ्रमण भी हो रहा है. इस दौरान पर्यटको की सुरक्षा सबसे अहम विषय है.
लापरवाही पर 12 नाव सीज, 9 लोगों पर जुर्माना
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी में चल रहे नाव पर भी हमारी निगरानी रही. अनेक ऐसे नाव रहे जिन पर लोगों ने लाइव जैकेट नहीं पहना था, जो अत्यंत गंभीर विषय है. इसी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग घाट पर ऐसी लापरवाही करने वाले कुल 12 नाव को सीज कर दिया गया और 9 लोगों पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है.
सादी वर्दी में भी की जाएगी अब निगरानी
नौका संचालन में लापरवाही को लेकर दशास्वमेध घाट पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया और आने वाले समय में सतर्कता को और बढ़ा दिया जाएगा. एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा कि - जल पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के साथ-साथ सादी वर्दी में भी अब नौका विहार, नौका संचालन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.
पर्यटकों से भी की गई अपील
उन्होंने कहा कि आम लोगों से भी हमारी अपील है कि अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत लाइव जैकेट आवश्यक रूप से पहने. इसके अलावा बिना सोचे समझे गंगा घाट के उस क्षेत्र में ना जाएं जहां पर नदी में गहराई ज्यादा है. इसके लिए वाराणसी के गंगा नदी में बोर्ड भी लगाया गया है.
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Source: IOCL