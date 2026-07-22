इस साल पवित्र श्रावण माह की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और इसे लेकर देशभर में तैयारियां पूरी की जा रही हैं. वहीं, धर्मनगरी काशी (वाराणसी) में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अलग-अलग धार्मिक स्थल पर दर्शन पूजन करने और कावड़ यात्रा को लेकर पहुंचेंगे. इसी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी की गई है.

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सावन के दौरान कोई भी नॉनवेज खाना उपलब्ध नहीं होगा, खासतौर पर इसको लेकर काउंटर पर नजर रखी जाएगी. सावन माह के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की आस्था और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन की अवधि है. इसके अलावा रेलवे परिसर को साफ और सुथरा रखने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है.

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183 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा दूसरे शहरों से यात्रियों का आवागमन होता है. सावन के दौरान एक अनुमान के मुताबिक 65 से 70 लाख श्रद्धालु रेल यात्रा कर सकते हैं. इस अवसर पर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर 183 सीसीटीवी कैमरे से हर एक पॉइंट पर नजर रखी जाएगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से व्यवस्थाओं को परखा जाएगा.

श्रावण महीने में काशी में उमड़ती है भोले क भक्तों की भीड़

भगवान शिव की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रीकाशी विश्वनाथ धाम श्रद्धालुओं की आपार आस्था का केंद्र है, यहां रोजाना देशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. श्रावण के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो जाती है और तमाम शिव भक्त कांवड़ लेकर काशी पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं को आस्था और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वाराणसी प्रशासन ने उक्त निर्णय लिए हैं.

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