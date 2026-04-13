ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग तेज, जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग को लेकर निवासी लामबंद होने लगे हैं. स्थानीय रहवासियों ने इस मांग को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की. इस बैठक में मेट्रो की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया है, साथ ही आगामी 26 अप्रैल जंतर-मंतर पर धरना देने की रुपरेखा भी तय की है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार (12 अप्रैल 2026) को 50 से अधिक सोसाइटी निवासियों ने लंबे समय से चली आ रही मेट्रो की मांग को लेकर एक बैठक आयोजित की. बैठक में क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर मेट्रो की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है. साथ ही 26 अप्रैल को जंतर-मंतर पर धरना देने की रुपरेखा भी तय की है.

26 अप्रैल को जंतर-मंतर में धरने प्रदर्शन का ऐलान

नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि बीते 10 वर्षों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को मेट्रो की मांग करते हुए आ रहे है. उन्हें मेट्रो के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. अभी तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि विरोध में 26 अप्रैल को जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल होंगे.

इस धरने का उद्देश्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है. बैठक में शामिल निवासियों ने संकल्प लिया कि वह अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जंतर मंतर लेकर जाएंगे.

मेट्रो की मांग को लेकर पहले भी हो चुका है प्रदर्शन

बता दें कि, इससे पहले नेफोवा मेट्रो पिलर खींचने का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था. जिसमें बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए थे. निवासियों का कहना है कि मेट्रो का सपना दिखाकर बिल्डरों ने फ्लैट बेचे थे. लेकिन आज निवासी जाम से जूझने को मजबूर है. जिससे समय की बर्बादी और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.