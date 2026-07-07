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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: योगी सरकार की अमृत 2.0 योजना: यूपी के इन दो जिलों की वित्तीय क्षमता होगी मजबूत, म्युनिसिपल बॉन्ड जारी

UP News: योगी सरकार की अमृत 2.0 योजना: यूपी के इन दो जिलों की वित्तीय क्षमता होगी मजबूत, म्युनिसिपल बॉन्ड जारी

Lucknow News: प्रदेश में योगी सरकार का वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भर का बढ़ावा देने का संकल्प होगा पूरा. सीएम योगी ने अमृत योजना 2.0 के तहत गोरखपुर और मुरादाबाद निगम के लिए जारी किया म्युनिसिपल बॉण्ड.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 07 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का किया गया आयोजन. इस दौरान सीएम योगी ने वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम गोरखपुर एवं मुरादाबाद द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

प्रदेश सरकार द्वारा यूपी कैबिनेट में लिए गए इस प्रस्ताव के तहत एक बात तो स्पष्ट है कि इस निर्णय से दोनों नगर निगमों को शहरी अवसंरचना विकास के लिए बाजार से संसाधन जुटाने में आवशयक सहायता मिलेगी.

वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

प्रदेश सरकार की इस अमृत 2.0 योजना के तहत वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य नगर निकायों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि शहरी अवसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों से धन जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए नगर निकायों में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, मार्केट ओरिएंटेशन तथा क्रेडिट वर्थनेस बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार भी अपनी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले निकायों को प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है.

क्रेडिट रेटिंग सुदृढ़ करने के लिए मिलेगी सहायता

प्रदेश में वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता को लेकर वित्तमंत्री ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से बाजार से धन जुटाने पर भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड निर्गम पर 13 करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड निर्गम पर अधिकतम 26 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है.इस योजना के तहत म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए सभी नगर निगम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे.

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वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अमृत 2.0 की गाइडलाइंस के अंतर्गत नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसे राज्य स्तरीय सुधारों में भी शामिल किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इस क्रम में नगर निगम गोरखपुर द्वारा 80 करोड़ रुपये तथा नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 50 करोड़ रुपये तक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव हैं.

बता दें योजना के तहत दोनों नगर निगमों ने नगर निगम सदन से अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित परियोजनाओं का चयन भी कर लिया है. इससे इन दोनों शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी तथा नगर निकायों की वित्तीय क्षमता और सुदृढ़ होगी.

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Published at : 07 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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