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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRaebarelie News: उद्यान महाविद्यालय का होगा विस्तार, सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी

Raebarelie News: उद्यान महाविद्यालय का होगा विस्तार, सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी

UP News In Hindi: प्रदेश में कृषि शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार का बड़ा कदम. कैबिनेट बैठक में रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना पर लगी मुहर. करीब 22 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 07 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन. इस बैठक में रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. 

योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया है कि यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा. योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कृषि एवं उद्यान शिक्षा के विस्तार को बेहतर नई गति मिलेगी.

भूमि हस्तांतरण से विकास को मिलेगी मजबूती 

रिपोर्टस के मुताबिक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए जिलाधिकारी रायबरेली ने ग्राम पड़ेरा, परगना एवं तहसील सदर स्थित उपलब्ध भूमि चिन्हित की गई थी. इस कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उपलब्ध करीब 44.888 हेक्टेयर भूमि में से 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इससे रायबरेली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्यानिकी शिक्षा, अनुसंधान तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास को नई मजबूती मिलेगी.

नई नीति के तहत योगी सरकार ने उद्यान महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दे दी है. इसको लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ तथा निजी क्षेत्र का सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में संचालित हैं.

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शिक्षा, अनुसंधान और उद्यानिकी को मिलेगा नवीन विस्तार

मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना है.  योजना के तहत महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना की जा रही है.

गौरतलब है कि प्रदेश के सभी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में उद्यान विभाग खास तौर से संचालित हैं, जहां उद्यान विषयक अध्ययन-अध्यापन का कार्य किया जाता है. इस संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

बता दें इस परियोजना पर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है. जिसको लेकर महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में औद्यानिक शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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Published at : 07 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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