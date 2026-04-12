यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रैलियों का दौर अभी से ही शुरू हो चुका है. प्रमुख पार्टियों के अलावा अब घटक दल भी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं. इसी बीच आने वाले 26 अप्रैल को वाराणसी जनपद में एनडीए के दो दलों की बड़ी रैली होने वाली है, जिसको लेकर नेताओं ने अभी से ही वाराणसी में डेरा डाला है.

मंत्री संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर होंगे आमने-सामने

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद वाराणसी जनपद के नदेसर स्थित क्षेत्र में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रहे हैं. इसको लेकर वह अभी से ही वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. उन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए वाराणसी में ही डेरा डाला है.

26 अप्रैल को पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में रैली

तो वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी 26 अप्रैल को पिंडरा विधानसभा के नेशनल इंटर कॉलेज में एक महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें मंत्री ओमप्रकाश राजभर शामिल होंगे. इसको लेकर सुभासपा कार्यकर्ताओं की तरफ से वाराणसी में रविवार के दिन एक बैठक आयोजित की गई.

निषाद पार्टी और सुहेलदेव पार्टी में सबकुछ ठीक नही!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही अपने दावेदारी को लेकर सहयोगी दलों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है जो निषाद वोटर बाहुल्य तौर पर देखी जाती है.

अब इस पर मंत्री संजय निषाद के बयान के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों में सीटों को लेकर अभी से ही खींचातानी शुरू हो गई. ऐसे में 26 अप्रैल को वाराणसी जनपद में यह दोनों नेता मंच से क्या कहते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा.