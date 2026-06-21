NEET UG 2026 Re Exam: उधम सिंह नगर में बनाए गए 5 परीक्षा केंद्र, 2528 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

नीट-2026 परीक्षा का पेपर लिक होने के बाद देश भर मे अब 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा होने जा रही है. इस परीक्षा को लेकर जनपद उधम सिंह नगर में 5 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं, जिसमें में 2528 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे. इस परीक्षा को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरताना चाहता है. प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.

दरअसल, नीट- 2026 की परीक्षा आज 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी. नीट-2026 की पुनर्परीक्षा के लिए उधम सिंह नगर जनपद में कुल पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जनपद में बने इन पांच केंद्रों पर कुल 2528 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. उधम सिंह नगर जनपद में स्थित परीक्षा केंद्रों में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का नया एवं पुराना भवन, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर, आईआईएम काशीपुर और पीएमश्री अटल उत्कृष्ट एएन झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर को बनाया गया हैं.

Ghaziabad News: बिल्डिंग के लड़के ने की रेप की कोशिश, बचने के लिए पहली मंजिल से कूदी नाबालिग

अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की परखी सुरक्षा

परीक्षा से एक दिन पूर्व 20 जून को काशीपुर में बनाए गए आईआईएम और केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्रों पर जोनल मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंचकर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों, प्रवेश द्वारों और सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया.

अलग-अलग एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी देंगे एग्जाम

अभय प्रताप सिंह उपजिलाधिकारी काशीपुर ने बताया कि काशीपुर में नीट की परीक्षा के दो सेंटर है, एक केंद्रीय विद्यालय है जंहा पर 528 बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे और दूसरा आईआईएम काशीपुर में 480 बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे. उन्होंने बताया कि दोनो सेंटरो का निरीक्षण कर लिया गया है. नेशनल एजेंसी और केंद्र सरकार के अनुसार सभी चीजें एग्जाम सेंटर पर सुनिश्चित कराई जा रही है, साथ ही जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जा रहा है.

Amethi News: सैदपुर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, 1 लाख की दी आर्थिक मदद