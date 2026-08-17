नितिन नवीन की नई टीम में यूपी से 8 नेता, स्मृति ईरानी का बढ़ा कद

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आज सोमवार (17 अगस्त) 2026 को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश चुनाव का खास ध्यान रखते हुए इस लिस्ट में 8 नेताओं को अलग-अलग राष्ट्रीय पदों पर जिम्मेदारी दी गई है. इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.

बीजेपी की नई टीम में रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है. इसके अलावा डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. वहीं अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

यूपी के इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

रेखा वर्मा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

प्रो. तारिक मंसूर- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

स्मृति ईरानी- राष्ट्रीय महामंत्री

हरीश द्विवेदी- राष्ट्रीय महामंत्री

डॉ. भोला सिंह- राष्ट्रीय मंत्री

संगीता यादव- राष्ट्रीय मंत्री

अमरपाल मौर्य-ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष

कुंवर बासित अली- अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष

कौन हैं ये नेता

रेखा वर्मा: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का प्रमुख महिला चेहरा रही हैं. वह धौरहरा लोकसभा सीट से दो बार सांसद रह चुकी हैं. बीजेपी नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. नई नियुक्ति के साथ उन्हें पार्टी के केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है.

प्रो. तारिक मंसूर: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

प्रो. तारिक मंसूर शिक्षाविद और चिकित्सक रहे हैं. वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के कुलपति रह चुके हैं. वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं और बीजेपी से जुड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में सक्रिय हैं, अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

स्मृति ईरानी: राष्ट्रीय महामंत्री

स्मृति ईरानी साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनीं और केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुकी हैं. साल 2024 में वह अमेठी से चुनाव हार गई थीं. अब बीजेपी की नई टीम में उनकी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर वापसी हुई है.

हरीश द्विवेदी: राष्ट्रीय महामंत्री

हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं. वह 2014 और 2019 में बस्ती से लोकसभा चुनाव जीते थे. 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब पार्टी संगठन ने एक और प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

डॉ. भोला सिंह: राष्ट्रीय मंत्री

डॉ. भोला सिंह बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रमुख दलित नेताओं में शामिल हैं. वह 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं. नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है.

संगीता यादव: राष्ट्रीय मंत्री

संगीता यादव उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं. वह साल 2022 में राज्यसभा पहुंचीं, अब उन्हें बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

अमरपाल मौर्य: OBC मोर्चा अध्यक्ष

अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं. वह पार्टी संगठन में उत्तर प्रदेश बीजेपी के महामंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं. साल 2024 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय OBC मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है.

कुंवर बासित अली: अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष

कुंवर बासित अली बीजेपी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में गिने जाते हैं. उत्तर प्रदेश में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है. बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बनाया है.