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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmethi News: सैदपुर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, 1 लाख की दी आर्थिक मदद

Amethi News: सैदपुर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, 1 लाख की दी आर्थिक मदद

Amethi News In Hindi: सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सैदपुर हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है. उन्होंने पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 21 Jun 2026 09:21 AM (IST)
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यूपी के अमेठी के सैदपुर में मकान निर्माण विवाद में समाजवादी पार्टी बूथ अध्यक्ष के 65 वर्षीय पिता की पीट-पीटकर हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शनिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.

उन्होंने पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का चेक देकर आर्थिक सहायता भी प्रदान की तथा भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली. उन्होंने परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया.

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सपा अध्यक्ष ने पीड़ित को सौंपा एक लाख का चैक

श्यामलाल पाल ने कहा कि परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का चेक सौंपते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

सामंतवादी मानसिकता को बताया घटना की जड़

मीडिया से बातचीत में श्यामलाल पाल ने कहा कि यह मामला किसी जाति, धर्म या मजहब का नहीं है, बल्कि गरीब और कमजोर लोगों के खिलाफ सामंतवादी सोच का परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने प्रभुत्व के बल पर कमजोर वर्गों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं उसी मानसिकता का परिणाम हैं. 

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की गारंटी देता है, लेकिन वर्तमान समय में संविधान की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी.

पूरे परिवार पर हुआ हमला, बच्चों तक को नहीं छोड़ा

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों ने केवल एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे परिवार पर हमला किया. उन्होंने बताया कि सुनील पाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी सामान्य रूप से उठ-बैठ नहीं पा रही हैं. उनकी मां को भी गंभीर चोटें आई हैं और वह मानसिक रूप से बेहद आहत हैं. 

उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, जो अत्यंत अमानवीय और निंदनीय है. ऐसी घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए उदाहरण बने.

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना

श्यामलाल पाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है और फर्जी एनकाउंटर जैसी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं. हालांकि उन्होंने अमेठी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई है और उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ेगी.

भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर बोला हमला

भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सांसदों और विधायकों को पहले अपने क्षेत्रों की कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विकास, सुरक्षा और न्याय के लिए चुना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएं.

उन्होंने अमेठी सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम लिए बिना कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के सुख-दुख में सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने मतों से उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है, उनके दुख-दर्द में साथ खड़ा होना उनका नैतिक कर्तव्य है.

राम मंदिर प्रकरण पर भी रखी राय

अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चोरी और अनियमितताओं के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि यदि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन में भी गड़बड़ी होती है तो यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाने का काम कर रही है और सच कभी छिप नहीं सकता.

कई सपा नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस दौरान समाजवादी पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष राम उदित यादव, महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह, जिला प्रवक्ता एडवोकेट राजेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ नेता शिव प्रताप यादव "बीआरसी", युवा नेता जय सिंह प्रताप यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे. सभी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 09:21 AM (IST)
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