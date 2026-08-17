नितिन नवीन की नई टीम में BJP सांसद भोला सिंह का नाम, जानें कौन हैं?
UP News: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस नई टीम के सामने सबसे पहला चैलेंज 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है. इस चुनाव को देखते हुए ही पार्टी ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है. नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट से सांसद भोला सिंह का भी नाम है. भोला सिंह के तीन बार के सांसद हैं और बुलंदशहर सीट पर उन्होंने पिछल तीन चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है.
भोला सिंह को बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है. उनकी नियुक्ति को आगमी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है. दलित समुदाय में पार्टी की सन्देश देने की भी एक कोशिश है. उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है.
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2014 में पहली बार बने सांसद
बुलंदशहर के बोहिच गांव के रहने वाले डॉ भोला सिंह जन्म 10 सितंबर 1977 को हुआ था. उनके पिता किशन लाल सिंह और माता मल्लो देवी थीं . भोला सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस से ग्रेजुएट किया है. पत्नी का नाम अनुराधा है और उनके दो पुत्र हैं. 2014 में वे पहली बार बुलंदशहर से सांसद बने, इसके बाद 2019 और 2024 में लगातार हैट्रिक लगाई.हर बार उनकी जीत का अंतर बढ़ा है. भोला सिंह बीजेपी में अनुसूचित जाती मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी के रूप में संगठनात्मक काम कर चुके हैं.
पार्टी के भरोसे के कारण
बुलंदशहर जैसी महत्वपूर्ण सीट से लगातार तीन बार सांसद बनना भोला सिंह को अलग बनाती है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उनकी पैठ जनता के बीच काफी मजबूत है. उन्होंने संगठन अभियान में सबसे ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा है. इसके साथ ही लंबे समय तक एससी मोर्चा के महामंत्री के रूप में उनके पास संगठन का अनुभव है. बतौर सांसद भोला सिंह ने अपने क्षेत्र में रिंग रोड, रेल कनेक्टिविटी और स्थानीय विकास के मुद्दों को उठाया है. इसके अलावा नेतृत्व से उनका तालमेल उन्हें इस भूमिका में फिट बैठाता है.
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