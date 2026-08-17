बीजेपी की नई टीम में दो मुस्लिम, AIMIM बोली- हमें कोई गिला शिकवा नहीं लेकिन...

भारतीय जनता पार्टी की नई टीम ऐलान कर दिया गया, जिसमें दो मुस्लिम समेत 65 नेताओं के नाम हैं. वहीं इस लिस्ट में मुस्लिमों की संख्या को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. बीजेपी की इस नई लिस्ट पर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा, एक तरफ बीजेपी सबक साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन क्या इस लिस्ट में दलितों-मुस्लिमों व अन्य लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व दिया गया है.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने कहा कि हमें बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है वे अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं. लेकिन बीजेपी जो बात करती है वो इस लिस्ट में नहीं दिख रहे. बाकी उन्होंने कहा कि बीजेपी की जनविरोधी नीतियों का विरोध पहले की तरह करते रहेंगे. जाहिर ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी को आने वाले दिनों में घेरेंगे.

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स्मृति ईरानी के साथ राम माधव की वापसी

बता दें कि बीजेपी की नई लिस्ट में यूपी से आठ नेताओं के नाम शामिल हैं. जिसमें अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को उपाध्यक्ष बनाया गया है. नई टीम में सभी मोर्चों के पधाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है. यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है.

यूपी में दलित वोटरों पर नजर-भोला सिंह राष्ट्रीय मंत्री

बुलंदशहर सांसद डॉ भोला सिंह को भी पार्टी ने नई टीम में जगह दी है. इसका स्पष्ट सन्देश यूपी में दलित वोटरों पर है, भोला सिंह लगातार तीन बार से सांसद हैं और वे पहले भी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा यूपी से एक मुस्लिम प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. एक और रेखा वर्मा को भी उपाध्यक्ष यूपी से ही बनाया गया है.

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