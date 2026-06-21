Ghaziabad News: बिल्डिंग के लड़के ने की रेप की कोशिश, बचने के लिए पहली मंजिल से कूदी नाबालिग

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के संगम पार्क इलाके में एक नाबालिग किशोरी से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है. वारदात से बचने के लिए किशोरी अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई थी. उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में सेकंड फ्लोर पर रहने वाले नाबालिग किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गाजियाबाद में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 20 जून की रात्रि पुलिस को संगम पार्क क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर रेप के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी नाबालिग युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे

दोनों युवक और युवती एक ही बिल्डिंग और दिल्ली के सरकारी स्कूल कोडली में पढ़ते हैं, लड़की नौवीं क्लास में और लड़का दसवीं क्लास में पढ़ते हैं. लड़के के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और लड़की के पिता गार्ड की नौकरी करते है. पीड़ित और आरोपी एक ही मकान के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर रहते हैं.

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