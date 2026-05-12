देहरादून से गिरफ्तार हुआ NEET पेपर लीक का आरोपी राकेश, लंबे समय से चल रहा था फरार

NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान राकेश के रूप में बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, राकेश देहरादून में अपने एक दोस्त के पास छिपा हुआ था, जिसे राजस्थान पुलिस पहले ही 9 मई को गिरफ्तार कर चुकी थी.

जानकारी के अनुसार, NEET UG-2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद ही पेपर लीक की आशंका ने देशभर में हड़कंप मचा दिया. जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही एक कथित “गेस पेपर” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर व्हाट्सएप के जरिए छात्रों के बीच वायरल हो रहा था. इस गेस पेपर में शामिल कई सवाल असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए, जिससे मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

राजस्थान SOG ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई राज्यों में छापेमारी की. जांच के दौरान देहरादून एक अहम ठिकाना बनकर सामने आया, जहां से पहले भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है. इसी कड़ी में फरार आरोपी राकेश की गिरफ्तारी को जांच में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में अब तक 20 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है. वहीं, कुछ मामलों में कथित मास्टरमाइंड समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है.

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जांच में यह भी सामने आया है कि करीब 400 से अधिक सवालों वाला एक दस्तावेज परीक्षा से पहले ही छात्रों के बीच फैल चुका था, जिसमें से कई प्रश्न वास्तविक पेपर से मिलते-जुलते पाए गए. इससे पेपर लीक की आशंका और भी मजबूत हो गई है.

इस पूरे विवाद के बाद NEET UG-2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों की जांच की संभावना भी जताई जा रही है. फिलहाल राजस्थान SOG पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिससे इस बड़े पेपर लीक रैकेट का पूरी तरह खुलासा होने की उम्मीद है. इस मामले में देहरादून पुलिस ने कैमरे पर बोलने से इंकार किया है लेकिन बताया कि राजस्थान पुलिस ने हम से संपर्क किया था कि उनका कोई आरोपी देहरादून में हमने उनकी मदद की ओर वो आरोपी को अपने साथ ले गए उन्होंने नहीं बताया कि ये किस क्राइम में आरोपी है.

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