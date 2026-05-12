हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए

लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए

Lucknow News: सिपाही सुनील शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीन वीडियो जारी करते हुए ड्यूटी लगाने के नाम दो-दो हजार रुपये तक वसूली करने का आरोप लगाया था.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ | Updated at : 12 May 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ पुलिस लाइंस के सिपाही सुनील शुक्ला के सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइंस में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसका असर देखने को मिल रहा है. ड्यूटी लगाने के नाम पर कथित वसूली के आरोपों के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरक्षी समेत 12 पुलिसकर्मियों को हटा दिया है. 

सिपाही सुनील शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तीन वीडियो जारी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि गार्ड ड्यूटी लगाने के नाम पर सिपाहियों से प्रति व्यक्ति दो-दो हजार रुपये तक वसूले जाते हैं. यह रकम चैन सिस्टम के जरिए ऊपर तक पहुंचती है. 

जिसके बाद ये मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस कमिश्नरेट ने इन वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए है. लखनऊ पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी दी गई है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए गणना कार्यालय में तैनात 12 पुलिसकर्मियों को हटाकर उनकी जगह नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई हैं. 

'पाकिस्तान के एबटाबाट का मौलाना भी...', सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर बोले ओम प्रकाश राजभर

अब कंप्यूटर से लगाई जाएगी ड्यूटी

इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा बदलाव ड्यूटी आवंटन प्रक्रिया में किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब गणना कार्यालय में कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली लागू की जाएगी. इससे ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया डिजिटल होगी और मानव हस्तक्षेप कम किया जाएगा. 

दरअसल, सुनील शुक्ला ने अपने वीडियो में आरोप लगाया था कि ड्यूटी आवंटन में पूरी तरह सेटिंग और वसूली की जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग पर पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है. सिपाही ने एक और वीडियो जारी कर उसके परिवार को भी परेशान करने का आरोप लाया है. हालांकि पुलिस ने इस तरह के आरोपों से इनकार कर दिया है. 

इस मामले की जाँच की जा रही है. जांच कमेटी ने कहा कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.  

तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM 

Published at : 12 May 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए
लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?
मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 महीने की रेकी के बाद लूटी गई थी ATM वैन, फेरी लगाते है लुटेरे; एक आरोपी है LLB का छात्र
6 महीने की रेकी के बाद लूटी गई थी ATM वैन, फेरी लगाते है लुटेरे; एक आरोपी है LLB का छात्र
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
एग्रीकल्चर
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
शिक्षा
दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?
दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget