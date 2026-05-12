हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?

मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?

UP Politics: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 से 2026 तक कुल 12 अहम कैबिनेट विस्तार हुए. इनमें से कुछ कैबिनेट विस्तार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनावों के आसपास हुए.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 12 May 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2027 चुनाव पूर्व हालिया कैबिनेट विस्तार हुआ.

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है. साल 2022 में दूसरी बार चुनाव जीतकर आने के बाद बीते दिनों राज्य सरकार में दूसरा कैबिनेट विस्तार किया गया है. इससे पहले साल 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले विस्तार हुआ था. कैबिनेट विस्तारों का सीधा मतलब अगले चुनाव से पहले सियासी और जातीय समीकरण फिट करना माना जाता है. 

हालांकि असलियत में यह जमीन पर कितना सटीक बैठता है इसका आंकलन चुनाव के परिणामों के जरिए ही किया जा सकता है. आज हम साल 2007 से साल 2026 के दौरान बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अलग-अलग समयावधि में रही सरकारों में विस्तार की बात करेंगे जो चुनावों से ठीक पहले हुए.

साल 2007 से साल 2026 तक कुल 12 बड़े फेरबदल हुए. जिसमें से मायावती सरकार में 5, अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो कार्यकाल यानी 10 साल में 4 विस्तार हुए.

2007 - मायावती सरकार

साल 2007 में सरकार गठन के बाद मायावती सरकार में साल 2007, साल 2008, साल 2009 और साल 2011 में कई चरणों में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल हुए. इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिलीं. भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बाबू सिंह कुशवाहा समेत कई मंत्रियों को हटाया गया. साल 2011 में चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरों को शामिल किया गया और कई विभागों का बंटवारा हुआ.

पहला विस्तार मई 2007 में सरकार गठन के कुछ दिनों बाद हुआ, जब सतीश चंद्र मिश्रा को कैबिनेट में शामिल किया गया. राम अचल राजभर को प्रमोट किया गया और आनंद सेन यादव को मंत्री बनाया गया.

इसके बाद अक्टूबर 2007 में दूसरा बड़ा विस्तार हुआ. इसमें नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, के.के. गौतम, चंद्रदेव राम यादव और अशोक कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. भगवती सागर और जयवीर सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया. वहीं रंगनाथ मिश्रा, अनंत मिश्रा, बादशाह सिंह और अब्दुल मन्नान को प्रमोशन दिया गया. 

 

2007 में सीएम पद की शपथ लेतीं बसपा चीफ मायावती
2007 में सीएम पद की शपथ लेतीं बसपा चीफ मायावती

फिर साल 2008 की जनवरी में हुए विस्तार में ओमवती, फागू चौहान, नरेंद्र सिंह गौर, विनोद सिंह और संग्राम सिंह वर्मा समेत कई नेताओं को मंत्री बनाया गया. कुछ राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट रैंक दी गई. 

इसके बाद साल 2009 के नंवबर में के विस्तार में इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा का कद और बढ़ाया गया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गईं. नकुल दुबे, लालजी वर्मा, रामवीर उपाध्याय और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी मजबूत हुई.

इसके बाद साल 2011 में मायावती सरकार में कई मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए थे और कई को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया था.

सबसे बड़ा मामला बाबू सिंह कुशवाहा का था. उनसे परिवार कल्याण, खनन, सहकारिता, संस्थागत वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम विभाग वापस लिए गए. NRHM के कथित घोटाले और सीएमओ हत्याकांड के बाद उन्हें पहले इस्तीफा देना पड़ा और बाद में पार्टी से भी निकाल दिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा से भी स्वास्थ्य विभाग वापस लिया गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

अक्टूबर 2011 में रंगनाथ मिश्रा से माध्यमिक शिक्षा विभाग वापस लिया गया और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया. इसी दौरान बादशाह सिंह से श्रम विभाग वापस लेकर उन्हें भी काबीना से बाहर कर दिया गया.

दिसंबर 2011 में फतेह बहादुर सिंह, सदल प्रसाद, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजिल इस्लाम अंसारी को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया. इनमें कई नेताओं पर लोकायुक्त जांच और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.

इन विस्तारों में इकलौता विस्तार साल 2011 का था जिसके बाद राज्य में कोई बड़ा चुनाव हुआ था. 2012 के विधानसभा  चुनावों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई. 403 सदस्यों वाली विधानसभा में बसपा को सिर्फ 80 सीटें मिलीं और समाजवादी पार्टी 224 सीटों के साथ सरकार आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने.

2012- अखिलेश यादव सरकार

15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शुरुआती मंत्रिमंडल में आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, अहमद हसन, रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया', बलराम यादव और अवधेश प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया.

फरवरी 2013 में अखिलेश सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ. इसमें मनोज पांडेय, विनोद कुमार सिंह ‘पंडित सिंह’, गायत्री प्रसाद प्रजापति, राजेंद्र चौधरी, राममूर्ति वर्मा, पवन पांडेय, विजय मिश्रा और आलोक शाक्य समेत कई नेताओं को मंत्री बनाया गया. इसी दौरान कुछ राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया.

मार्च 2013 में कुंडा के तत्कालीन डीएसपी जिया-उल-हक हत्याकांड के बाद राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया. बाद में जांच के बाद अक्टूबर 2013 में उनकी मंत्रिमंडल में वापसी हुई और उन्हें फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया.

 

साल 2012 में सीएम पद की शपथ लेते अखिलेश यादव
साल 2012 में सीएम पद की शपथ लेते अखिलेश यादव

जुलाई 2013 में दूसरा बड़ा विस्तार और फेरबदल हुआ. नारद राय, कैलाश चौरसिया, राममूर्ति वर्मा और शंखलाल मांझी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल या प्रमोट किया गया. कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए. 2014 के आम चुनावों से पहले यह अहम विस्तार था. 2014 के आम चुनाव में सपा को सिर्फ 5 सीटें मिलीं थीं.

साल 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सरकार में बड़ा फेरबदल किया गया. कुछ मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए और कई के विभाग बदल दिए गए. आजम खान से कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए गए थे.

साल 2015 में अखिलेश यादव ने राजनीतिक संतुलन साधने के लिए कई विभागों का बंटवारा किया.इसी दौरान शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश खेमे के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा. इसी दौरान कुछ युवा नेताओं को संगठन और सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई.

सितंबर 2016 में समाजवादी परिवार का विवाद खुलकर सामने आया. अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से लोक निर्माण विभाग यानी PWD समेत कई अहम विभाग वापस ले लिए. इसके जवाब में शिवपाल ने संगठन स्तर पर अखिलेश समर्थकों पर कार्रवाई की. बाद में सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और कुछ विभाग वापस किए गए.

अक्टूबर 2016 में अखिलेश यादव ने बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया. गायत्री प्रसाद प्रजापति को वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. कई मंत्रियों के विभाग बदले गए और कुछ को हटाया गया.

साल 2016 के अंत तक अखिलेश बनाम शिवपाल संघर्ष चरम पर पहुंच गया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ मंत्रियों को बर्खास्त किया, जबकि संगठन में भी बड़े बदलाव हुए. इसके बाद जब चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई और विधायकों की संख्या 50 से भी घट गई और भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया.

2017 - योगी आदित्यनाथ सरकार

19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शुरुआती मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. रीता बहुगुणा जोशी, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, धर्मपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी और चेतन चौहान जैसे नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली.

अगस्त 2019 में पहली योगी सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ. करीब 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. राम नरेश अग्निहोत्री और कमल रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. नीलकंठ तिवारी, महेंद्र सिंह, उपेंद्र तिवारी, अनिल राजभर, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल और स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं की एंट्री या प्रमोशन हुआ.

साल 2020 में चेतन चौहान और कमल रानी वरुण के निधन के बाद मंत्रिमंडल में जगह बनी. जिसके बाद विभागों का बंटवारा किया गया.

जुलाई 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कैबिनेट विस्तार और फेरबदल हुआ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. पलटूराम, धर्मवीर प्रजापति, संगीता बलवंत, छत्रपाल सिंह गंगवार और संजीव कुमार जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.

 

2017 में सीएम पद की शपथ के दौरान योगी आदित्यनाथ
2017 में सीएम पद की शपथ के दौरान योगी आदित्यनाथ

साल 2021 के अंत और साल 2022 चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं ने सरकार का साथ छोड़ दिया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया. उनके साथ दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने भी सरकार छोड़ी. इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों और मंत्रियों ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया. जिसके बाद विभागों का बंटवारा फिर हुआ.

वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2021 में ही अहम विस्तार हुआ था. 2022 के चुनाव के परिणामों में बीजेपी ने सरकार तो बनाई लेकिन उसकी सीटें घट गईं. 2017 में 312 सीटें जीतकर आई बीजेपी 2022 में 255 सीटें जीत सकी. वहीं सपा का आंकड़ा 111 तक पहुंच गया.

2022- योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार

25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस बार के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया. केशव प्रसाद मौर्य को फिर उपमुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि डॉ. दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनाया गया.

शुरुआती मंत्रिमंडल में सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, आशीष पटेल, संजय निषाद, जितिन प्रसाद और दयाशंकर सिंह जैसे नेताओं को शामिल किया गया.

इस गठन में पिछली सरकार के कई बड़े चेहरे बाहर हो गए. डॉ. दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन, जय प्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी और सतीश महाना को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली.

साल 2022 के बाद सरकार में कई बार विभागों का बंटवारा हुआ. केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में बदलाव किए गए. 

 

2022 में शपथ लेते सीएम योगी आदित्यनाथ
2022 में शपथ लेते सीएम योगी आदित्यनाथ

2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मार्च 2024 में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ. 5 मार्च 2024 को चार नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई.

इस विस्तार में सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, रालोद नेता अनिल कुमार, बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.

ओम प्रकाश राजभर की NDA में वापसी के बाद उन्हें सरकार में जगह दी गई. दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर दोबारा बीजेपी में लौटे थे, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया. रालोद के NDA में आने के बाद अनिल कुमार को प्रतिनिधित्व मिला.

इस विस्तार के बाद योगी सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 56 हो गई. यह 2022 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहला आधिकारिक कैबिनेट विस्तार था. 2024 के बाद दूसरा कैबिनेट विस्तार मई 2027 में हुआ. इस दौरान 6 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए. इसमें सपा के बागी मनोज पांडेय को भी जगह मिली. 

2024 के आम चुनावों में बीजेपी, सपा से पिछड़ गई और उसे सिर्फ 33 सीटों पर जीत हुई. वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिलीं थीं.

अब 2027 का कैबिनेट विस्तार

उधर बीते दिनों हुए कैबिनेट विस्तार में कुल आठ नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी. इसमें मनोज पांडेय और भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी. वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी. जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं.

अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया था.  

 

मई 2026 में यूपी सरकार की कैबिनेट का विस्तार
मई 2026 में यूपी सरकार की कैबिनेट का विस्तार

राज्य मंत्री के तौर पर कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान ने शपथ ली थी. वाराणसी के पूर्व जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा को भी मंत्री बनाया गया था.  

अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर बाल्मीकि समाज से आते हैं. फतेहपुर की खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान को भी राज्य मंत्री बनाया गया था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 12 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath BSP Akhilesh Yadav Up News Bjp Mayawati Samajwadi Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने चुनाव लड़ने के लिए मालिनी अवस्थी को किया था फोन, क्या अब होगी राजनीति में एंट्री?
मायावती ने चुनाव लड़ने के लिए मालिनी अवस्थी को किया था फोन, क्या अब होगी राजनीति में एंट्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए
लखनऊ में सिपाही सुनील शुक्ला के Viral Video पर एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से लगेगी ड्यूटी; 12 पुलिसवाले हटाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?
मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
एग्रीकल्चर
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
शिक्षा
दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?
दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget