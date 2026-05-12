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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती ने चुनाव लड़ने के लिए मालिनी अवस्थी को किया था फोन, क्या अब होगी राजनीति में एंट्री?

मायावती ने चुनाव लड़ने के लिए मालिनी अवस्थी को किया था फोन, क्या अब होगी राजनीति में एंट्री?

UP News: मालिनी अवस्थी ने कहा आज से नहीं 30 साल से मेरे राजनीति में जाने की चर्चा मैं न जाने कब से सुन रही हूं. मैं यहां खुलेआम ये भी बता सकती हूं कि किसने कब-कब किस-किस सीट के लिए कहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 12 May 2026 01:50 PM (IST)
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  • उनका लक्ष्य संगीत से समाज में सम्मान दिलाना है, राजनीति में आना नहीं.

लोक संगीत की दुनिया की मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी के राजनीति में कदम रखने की खबरें अक्सर चर्चा का विषय होती  हैं. अब उत्तर प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनावों को लेकर एक बार फिर अटकलें हैं कि मालिनी अवस्थी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं. इसी को लेकर जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया तो मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि जो सींटे आप बता रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा. हालांकि, राजनीति में एंट्री के किसी भी अटकलों पर फिलहाल के लिए उन्होंने विराम लगा दिया है.

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में जब मालिनी अवस्थी से पूछा गया कि "क्या आप 2027 में राजनीति में आना चाहेंगी और आएंगी भी तो कन्नौज या गोरखपुर में कहां से लड़ेंगी?" इस पर मालिनी अवस्थी ने कहा, "आज से नहीं 30 साल से मेरे राजनीति में जाने की चर्चा मैं न जाने कब से सुन रही हूं. मैं यहां खुलेआम ये भी बता सकती हूं कि किसने कब-कब किस-किस सीट के लिए कहा है. उनमें से कुछ लोग हैं और कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं."

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 मालिनी अवस्थी ने किन नेताओं के लिए नाम?

मालिनी अवस्थी ने आगे बताया, "सबसे पहले कल्याण सिंह जी ने कहा, उससे पहले मुलायम सिंह जी ने बदायूं से कहा, बहनजी ने अबेंडकरनगर से खड़े होने के लिए कहा. मैं सीधी बात बता रही हूं, सुनी-सुनाई बातों की बात करूं तो अपने बारे में बहुत कुछ सुनते हैं. राजनीति यदि करनी होती तो कब की कर चुके होते. कोई भी महिला जो स्वतंत्र विचार को रखे, सशक्त रूप में रखे तो लोगों को लगता है कि राजनीति में या तो इनकी महत्वाकांक्षा होगी, या फिर राजनीति में आने की इच्छा होगी, या इस लायक पर्सनालिटी होगी. "

'मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं'

उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया फिर आगे कहा, "बहुत समय से ऐसे प्रस्ताव आते-जाते रहे हैं और मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मेरा लक्ष्य संगीत है और उससे धन कमाना या मुंबई में फिल्मों में गाना, ये सब नहीं रहा  है. एक आदर दिलाना था समाज में और लोक कलाकारों को मंच  दिलाना था. जो सम्मान संगीत में मिला है वो राजनीति में कभी नहीं मिलेगा और जो सीटें आपने बताईं वो सब मेरे ध्यान में रहेंगी. कुल मिलाकर फिलहाल मशहूर गायिका राजनीति से दूर ही रहेंगी और संगीत की दुनिया में बनी रहेंगी. 

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Published at : 12 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Malini Awasthi UTTAR PRADESH
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