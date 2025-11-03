मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सरेआम पिटाई, कार सवार दबंगों वर्दी भी फाड़ी

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार शाम को नगर कोतवाली क्षेत्र के नावल्टी चौक पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रॉन्ग साइड से आ रही अर्टिगा कार को रोकने की कोशिश की. पुलिसकर्मी की यह ड्यूटी उस पर भारी पड़ गई. कार सवार दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, यहां तक कि उसकी वर्दी भी फाड़ डाली.

इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही नगर कोतवाल बबलू कुमार वर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी अपनी कार को लॉक कर मौके से फरार हो चुके थे. हैरानी की बात यह रही कि कार के अंदर एक लगभग चार साल की बच्ची सोई हुई थी. पुलिस ने तुरंत कार का शीशा तोड़कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने बच्ची को परिजनों के सुपुर्द करते हुए कार को कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में टीमों को लगा दिया गया है. जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि कल शाम कोतवाली नगर क्षेत्र के नवलटी चौक चौराहा पर एक रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका गया. गाड़ी में सवार युवकों द्वारा उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी और अभद्रता की गई और मार पीट भी की गई.

पुलिस द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए कठोर धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है और जो उसमें सवार अभियुक्त थे उस वक्त मौके से भाग गए थे. गाड़ी की जो पहचान हो गई है जो गाड़ी मालिक है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और जो अभद्रता करने वाले अभियुक्त है उनके भी नाम सामने आए हैं.