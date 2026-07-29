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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकपड़े से ढकी जाएंगी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकान, SSP का निर्देश

कपड़े से ढकी जाएंगी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकान, SSP का निर्देश

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट और नॉनवेज दुकानों को कपड़े से ढकने के निर्देश दिए गए हैं, एसएसपी ने दुकानदारों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 29 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कई आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इसी कड़ी में अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट-मटन की दुकानों को पूरी तरह कपड़ों से कवर करने के लिए कहा गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एएसपी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने मीनाक्षी चौक क्षेत्र स्थित नॉनवेज होटल और मीट की दुकानों का निरीक्षण किया तथा संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. एएसपी ने दुकानदारों से कहा कि मीट को खुले में न रखें और उसे हरे या किसी अन्य कपड़े से पूरी तरह ढककर रखें.

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मीट दुकानें और नॉनवेज होटल कर दिए जाएंगे बंद

इसके साथ ही एएसपी ने स्पष्ट किया कि जिला अधिकारी के आदेश मिलते ही कांवड़ मार्ग पर स्थित मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल निर्धारित अवधि के लिए बंद करा दिए जाएंगे. प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

शराब दुकानों का ढकने के निर्देश

आपको बता दें कि, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर प्रशासन कई बड़े निर्णय ले रहा है. इससे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब दुकानों को ढकने की प्रक्रिया शुरू की थी. श्रावण का महीना भोले के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है, श्रावण के दिनों में भोले के भक्त कांवड़ में जल भरकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News Kanwar Yatra 2026
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