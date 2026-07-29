कपड़े से ढकी जाएंगी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकान, SSP का निर्देश

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कई आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इसी कड़ी में अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट-मटन की दुकानों को पूरी तरह कपड़ों से कवर करने के लिए कहा गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एएसपी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने मीनाक्षी चौक क्षेत्र स्थित नॉनवेज होटल और मीट की दुकानों का निरीक्षण किया तथा संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. एएसपी ने दुकानदारों से कहा कि मीट को खुले में न रखें और उसे हरे या किसी अन्य कपड़े से पूरी तरह ढककर रखें.

2027 में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? अखिलेश के करीबी ने बताया अपना 'सर्वे'

मीट दुकानें और नॉनवेज होटल कर दिए जाएंगे बंद

इसके साथ ही एएसपी ने स्पष्ट किया कि जिला अधिकारी के आदेश मिलते ही कांवड़ मार्ग पर स्थित मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल निर्धारित अवधि के लिए बंद करा दिए जाएंगे. प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

शराब दुकानों का ढकने के निर्देश

आपको बता दें कि, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर प्रशासन कई बड़े निर्णय ले रहा है. इससे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब दुकानों को ढकने की प्रक्रिया शुरू की थी. श्रावण का महीना भोले के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है, श्रावण के दिनों में भोले के भक्त कांवड़ में जल भरकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं.

अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त