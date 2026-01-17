हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar: प्रेमिका को नींद की गोली खिलाकर नाक मुंह पर चिपकाई टेप, दम घुटने से हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar: प्रेमिका को नींद की गोली खिलाकर नाक मुंह पर चिपकाई टेप, दम घुटने से हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: आरोपी संदीप को शक था कि ममता किसी और से बात करने लगी है और उसके पैसे का ग़लत इस्तेमाल कर रही है. जिसके बाद उसने हत्या की साज़िश रची.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 17 Jan 2026 09:50 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गंग नहर से मिली महिला की लाश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ हैं. महिला के चेहरे पर टेप चिपकी हुई थी. पुलिस ने इस मामले में संदीप नाम के शख्स को गिरफ़्तार किया है. महिला उसके घर में खाना बनाने का काम करती थी. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी गईं. आरोपी को शक था कि वो किसी और से भी बात करती है, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी. 

मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र का है. मृतका की पहचान ममता शर्मा के रूप में हुई हैं. पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी को ममता संदीप के घर खाना बनाने आई थी. इसी दौरान आरोपी ने उसकी चाय में नींद की दवा मिलाई, जिसे पीने के बाद ममता गहरी नींद में सो गई. इसी दौरान संदीप ने ममता के पूरे चेहरे पर टेप लगा दी ताकि उसकी सांस पूरी तरह बंद हो जाए. 

नाक-मुंह पर टेप लगातार घोंटा दम

महिला की हत्या के बाद संदीप ने शव को ठेली पर रखकर गंग नहर के किनारे फेंकने की कोशिश की. लेकिन इस दौरान उसकी ये करतूत मोहल्ले के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर संदीप को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. 

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 14 जनवरी को खतौली क्षेत्र स्थित गंग नहर के किनारे एक महिला का शव मिला. महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ था. महिला की पहचान लगभग ममता शर्मा के रूप में हुई, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है. ममता घरों में बर्तन और खाना बनाने का काम किया करती थी.

महिला पर शक करता था आरोपी संदीप

आरोपी संदीप ने ममता को अपने घर नौकरी पर रखा था. उसकी पत्नी की साल 2012 में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो घर में अकेला रहता था. इस दौरान ममता और संदीप के बीच नजदीकियां बढ़ गईं लेकिन, संदीप को ममता पर शक होने लगा कि वह किसी और से बातचीत करती है और उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करती है. इसके चलते संदीप ने हत्या की योजना बनाई.

आरोप ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि अपना जुर्म क़बूल कर लिया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बेडशीट, थैली, हैंडबैग, मृतका का पहचान पत्र और नींद की दवा को बरामद कर लिया गया है. इस मामले में 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.  

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Published at : 17 Jan 2026 09:50 AM (IST)
UP NEWS Muzaffarnagar News
