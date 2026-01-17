माघ मेले में सतुआ बाबा का क्रेज, डिफेंडर और पोर्श के बाद अब खरीदी डेढ़ करोड़ की मर्सिडीज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है. जिसमें रोजाना लाखो श्रद्धालू आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं. इस बीच माघ मेले में इन दिनों सतुआ बाबा चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, वजह है उनकी एक से एक महंगी कार. अभी तक उनकी डिफेंडर और पोर्श के चर्चे थे, लेकिन अब सतुआ बाबा अपनी मर्सिडीज कार के साथ मेले में पहुंचे तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा.

सतुआ बाबा ने अपने शिविरमें अपनी गाड़ी की विधिवत पूजा अर्चना करवाई. इस दौरान सतुआ बाबा ने कहा कि समय के साथ माघ मेले का स्वरूप भी बदल रहा है. पहले लोग मेले से खिलौने, गुब्बारे या छोटी-मोटी चीजें लेकर लौटते थे, लेकिन अब देश प्रगति के पथ पर है. आज मेले में आधुनिक सुविधाएं और लग्ज़री वस्तुएं भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं.

सनातन की निरंतर यात्रा

सतुआ बाबा ने साफ कहा कि यह केवल महंगी गाड़ियों का काफिला नहीं है, बल्कि यह सनातन परंपरा की एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जो कभी थमती नहीं और समय के साथ आगे बढ़ती रहती है. उन्होंने भारत को फिर से ‘सोने की चिड़िया’ बताते हुए कहा कि देश हर क्षेत्र में तरक्की के लिए पूरी तरह तैयार है और आने वाला समय भारत के लिए स्वर्णिम साबित होगा.

समाज को दिया सकारात्मक संदेश

सतुआ बाबा ने लोगों से मतभेद और विवाद से दूर रहने की अपील करते हुए संवाद और सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने भारत की तुलना सूर्य से करते हुए कहा कि जो लोग अंधकार फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें समाज स्वीकार नहीं करेगा, जबकि जो प्रकाश और अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे, उनका खुले दिल से स्वागत होगा.

यहां बता दें कि इन्ही सतुआ बाबा के साथ डीएम प्रयागराज से नजदीकी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई थी, लेकिन खुद सीएम योगी सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचे, जिसके बाद अब सतुआ बाबा की चर्चा हर तरफ हो रही है.