उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद में हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया. युवक ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे. काफी देर की मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने युवक का मेडिकल कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

हाई टेंशन टावर पर चढ़कर युवक ने काटा हंगामा

यह मामला मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के कासमपुर गांव का है, जहां अर्जुन नाम का युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. अर्जुन की मांग थी कि उसकी शादी उसी युवती से कराई जाए, जो उसके ही गांव की रहने वाली है.

सूचना मिलते ही पुलिस और 112 डायल की टीम मौके पर पहुंची. युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस और परिवार ने लगातार समझाने की कोशिश की. युवती से भी अपील कराई गई. इसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद अर्जुन टावर से नीचे उतर आया.

पुलिस ने युवक को परिजनों को सौंपा

युवक का मेडिकल कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. इस दौरान गांव में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल रहा, लेकिन अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है. दोनों परिवार आपसी सहमति से मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 22 सितंबर की शाम की है. अर्जुन ने बताया कि उसकी कोर्ट मैरिज पहले ही उसी युवती से हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह में युवती की शादी किसी और से तय कर दी गई है. इसी को लेकर वह तनाव में था और चाहता है कि युवती की शादी कहीं और न हो .