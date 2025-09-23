काशीपुर में 'आई लव मोहम्मद' जुलूस के दौरान हुआ था उपद्रव, अब प्रशासन ने कई घरों में की छापेमारी

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मोहल्ला अली खान में निकल जा रहे जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के बाद प्रशासन ने कार्यवाही तेज कर दी है प्रशासन ने इलाके में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के मामलों में कई घरों पर कार्यवाही की है साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है उपद्रव के बाद इलाके में धारा 163 लगा दी गई है.

सोमवार को काशीपुर में राजस्व विभाग नगर निगम काशीपुर विद्युत विभाग काशीपुर प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ला लेख में संयुक्त बड़ी कार्यवाही की गई टीम ने अवैध रूप से संचालित बिजली की कुल 17 कनेक्शन को घरों से काटा है इनमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एक मामले में नियमानुसार जन आधार केंद्र संचालित न करने पर केंद्र की आईडी निरस्त किए जाने की संस्कृति की गई है.

अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर

वही नगर निगम द्वारा निगम की गली की नालियों पर अवैध रूप से अस्थाई अतिक्रमण करने वाले 35 से 40 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वही एक और कार्यवाही में ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर कुल 16000 का चालान कर अर्थ रन वसूला गया है एक बेकरी द्वारा प्रदूषण के मानक पूरे न करने पर प्रदूषण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है. जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से निर्मित 12 संरचनाओं का नियम अनुसार चालान किया गया है.

जबकि काशीपुर में लॉ एन ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए धारा 163 लगा दी गई है. बता दें कि काशीपुर में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर एक जुलूस निकाला गया था जिसकी परमिशन नहीं थी.

जुलूस के दौरान पुलिस के कुछ जवानों के साथ उपद्रवियों ने मारपीट की थी. जिसके बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों की तलाश की जा रही है. वहीं इन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है

जुलूस के दौरान पुलिस की गाड़ी पर पथराव

बताया जा रहा है कि रविवार की शाम आई लव मोहम्मद नाम से एक जुलूस निकाला जा रहा था. पुलिस की 112 गाड़ी जब मौके पर पहुंची उस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं एक दरोगा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में 400 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है. कौन-कौन इसमें शामिल था उनकी पहचान कर उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है.

काशीपुर एसपी ने क्या कहा?

एसपी मणिकांत मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है जुलूस की परमिशन न होने के बावजूद जुलूस निकाला गया पुलिस के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई सरकारी वाहनों को तोड़ा गया ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं है. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की तलाश जारी है और उनको पकड़कर जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.