Moradabad News: प्यार में लड़की ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी के साथ मिलकर युवक की हत्या की

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपनी प्रेम कहानी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहले तो एक लड़की स्वाति ने नींद की गोलियां देकर अपने घर वालों को मौत की नींद सुलाने की नाकाम कोशिश की. जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देख कर अपने घरवालों को हत्या के किसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली.

इस साजिश में उसका प्रेमी मनोज और उसका एक ममेरा भाई मंजीत भी शामिल हो गया. लड़की के प्रेमी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिल कर योगेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी. हत्या के बाद योगेश के ही फोन से पुलिस को कॉल कर बताया, "मैं योगेश बोल रहा हूं और मेरी हत्या तीन लोग शोभराज, गौरव और कपिल करना चाहते हैं. ये तीनो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और जान लेना चाहते हैं."

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने योगेश का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताये गये नामों के आधार पर स्वाति के पिता शोभराज और दो भाइयों गौरव और कपिल के खिलाफ योगेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया.

लेकिन पुलिस जांच के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुए एक मुठभेड़ में मनोज और मंजीत पकड़े गये तो उन्होंने योगेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और स्वाति और मनोज की रची पूरी साजिश बेनकाब हो गयी. अब ये शातिर प्रेमिका और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

यहां का है यह पूरा मामला

मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के गुरैठा गांव के रहने वाले योगेश जाटव पेंटर का शव मैंढा तैया गांव को जाने वाले रास्ते पर (17 और 18 सितंबर) की रात पड़ा मिला था. पुलिस योगेश की हत्या के मामले की जांच में जुटी थी की 21 सितंबर की रात पुलिस को एक मोटर साईकिल पर जाते हुए दो संदिग्ध बदमाश दिखाई दिए पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी जवाबी कार्यवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो एक बदमाश के टांग में लग गयी और वह घायल हो गया था.

पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और जब उन से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम मनोज और मंजीत बताया, जब पुलिस ने उन से और कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि योगेश की हत्या इन्होने ही की थी और यह हत्या मनोज की प्रेमिका स्वाति ने अपने ही परिवार वालों को हत्या के केस में फंसाने के लिए यह साजिश रच कर कराइ थी.

क्योंकि स्वाति की गांव कें सैलून चलाने वाले मनोज से नजदीकियां थी. दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन उसके पिता और दोनों भाई शादी में बाधक बन रहे थे. इसके बाद स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर परिवार वालों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. जिसके बाद उसने क्राइम पेट्रोल देखकर साजिश रची. इसके तहत गांव के किसी व्यक्ति की हत्या कर पिता और भाइयों को उसी केस में फंसाने की योजना बनाई गई.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक योजना को अंजाम देने के लिए मनोज ने अपने दोस्त एवं रिश्तेदार ममेरे भाई मंजीत को मोहरा बनाया मनोज और मंजीत (17 और 18 सितंबर) की देर शाम को गांव से बाहर मौढ़ा तेहिया में गांगन नदी के घाट पर पहुंचे, वहां दोनों किसी राहगीर का इंतजार करने लगे. उनका इरादा किसी भी ऐसे व्यक्ति की हत्या करना था जो गुरेठा गांव का निवासी हो ताकि आसानी से उसका इल्जाम स्वाति के परिवार पर मढ़ सकें.

दुर्भाग्यवश, उसी समय गुरेठा का रहने वाला पेंटर योगेश कुमार उधर से गुजर रहा था. योगेश की किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी. मनोज और मंजीत ने योगेश को रोक लिया और शराब में नशीली गोलियां मिलाकर उसे पिला दी और बेहोश हो जाने पर ईंटों से बेरहमी से कुचल कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

योगेश की हत्या के बाद मनोज ने योगेश के ही मोबाइल से पुलिस को फोन किया और कहा कि गांव के रहने वाले स्वाति के भाई गौरव, कपिल और शोभराज उसे पीट-पीटकर मार रहे हैं. यह सब स्वाति के परिवार को फंसाने की साजिश का ही हिस्सा था.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले में स्वाति के पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. लेकिन पुलिस को घटनास्थल से मिले सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पता चला की जिन तीन लोगो को आरोपी बनाया गया है.

वह इस घटना में शामिल नहीं थे इसलिए पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और (21 सितंबर) की रात में हुई मुठभेड़ में असली गुनाहगार मनोज और मंजीत की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने इस पूरी साजिश की मास्टर माइंड स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया है.

इंटर तक पढ़ी, स्वाति ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या की यह पटकथा तैयार की थी, लेकिन प्रेमी मनोज की गिरफ्तारी के बाद वह अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई. अब पुलिस ने स्वाति उसके प्रेमी मनोज और मंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.