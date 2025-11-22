मुरादाबाद: DJ पर डांस विवाद में आठवीं के छात्र की हत्या, परिजनों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा के छात्र सूरज (16) की पुरानी रंजिश के कारण गला दबाकर हत्या कर दी गई. दरअसल, घटना शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुए झगड़े से जुड़ी बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम करने की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला?

मोहल्ला वार्ड 22 निवासी रिंकू कश्यप ने बताया कि उनका बेटा सूरज मुस्लिम इंटर कॉलेज में कक्षा आठ का छात्र था. 20 नवंबर को दोपहर तीन बजे वह फरीद नगर में अपनी मौसी के घर गया था. घर पर मौसी न मिलने के बाद सूरज शाम तक घर नहीं लौटा. इसी दौरान किसी ने उसकी पत्नी सुनीता को फोन कर बताया कि सूरज सरकारी अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ा है. यह सुनकर रिंकू की पत्नी सुनीता और उसके परिचित तुरंत अस्पताल पहुंचे.

अस्पताल में इलाज के दौरान सूरज ने तोड़ा दम

अस्पताल में सूरज की हालत नाजुक देखकर पहले उसे काशीपुर ले जाया गया, फिर वहां से मुरादाबाद के कॉसमॉस अस्पताल में शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद रात 11 बजे उसने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ़ हुआ कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है. उसके शरीर पर भी चोटों के निशान मिले हैं, जिससे हमले की पुष्टि और भी मजबूत हो गई है.

रिंकू कश्यप ने बताया कि एक साल पहले फरीद नगर में मौसेरी बहन की शादी में कुछ युवकों से डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हो गया था. गांव के प्रधान ने तब समझौता करा दिया था, लेकिन आरोपियों ने मन में रंजिश रख ली. रिंकू का आरोप है कि उसी विवाद के चलते सूरज की हत्या की गई.

गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने हाईवे किया जाम

शुक्रवार शाम जब सूरज का शव घर पहुंचा तो परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सभी ने आरोपी युवकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुरादाबाद हाईवे जाम करने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी मनोज परमार मौके पर पहुंचे. बीजेपी नेता शिवेंद्र गुप्ता ने भी लोगों को समझाकर शांत कराया.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर फरीदनगर निवासी कलुआ, उसके भाई शेर सिंह, अर्जुन और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

ये भी पढ़िए- CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन