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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखरगे के अपमान पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता

खरगे के अपमान पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता

Lucknow Congress Protest: खरगे के हल्द्वानी दौरे के बाद कथित शुद्धिकरण के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई और FIR की मांग की गई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Aug 2026 11:11 AM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. खरगे के हल्द्वानी दौरे के बाद कथित तौर पर किए गए शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई. शुक्रवार 14 अगस्त को कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से निकलकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें करीब 100 मीटर आगे ही रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. उन्होंने “मल्लिकार्जुन खरगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” जैसे नारे लगाए. करीब आधे घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन समाप्त किया.

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खड़गे के अपमान को बताया दलित समाज का अपमान

लखनऊ कांग्रेस शहर कमेटी के अध्यक्ष अमित त्यागी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे लंबे समय तक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हल्द्वानी दौरे के बाद जिस तरह कथित शुद्धिकरण किया गया, वह बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि खरगे दलित और शोषित समाज से आते हैं और इस तरह की घटना पूरे समाज का अपमान है. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाएगी.

कार्रवाई और माफी की मांग

कांग्रेस नेताओं ने सरकार से माफी मांगने और कथित रूप से शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. अमित त्यागी ने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे भी विरोध जारी रखेगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करती रहेगी.

भाजपा समर्थित संगठन पर लगाए आरोप

कांग्रेस नेता शहजाद आलम ने आरोप लगाया कि खरगे के जाने के बाद भाजपा समर्थित संगठन की ओर से उस स्थान की सफाई कर पूजा और शुद्धिकरण किया गया. उन्होंने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया. शहजाद आलम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी.

पुलिस ने रोका प्रदर्शन, ज्ञापन देकर लौटे कार्यकर्ता

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं और प्रदर्शन समाप्त किया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 15 Aug 2026 11:11 AM (IST)
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